W skrócie Chiński analityk Liu Sensen wskazuje, że rosyjski Daleki Wschód staje się coraz bardziej zależny od Chin z powodu osłabienia Moskwy.

Chiny stopniowo przejmują kontrolę nad regionem poprzez inwestycje i umacnianie wpływów gospodarczych, nie stosując otwartej aneksji.

Obszar ten, bogaty w surowce, jest strategiczny geopolitycznie, a jego przyszłość budzi zainteresowanie zarówno Chin, jak i innych światowych potęg.

Liu Sensen, chiński analityk z Szanghaju, opublikował artykuł, w którym zastanawia się, jak Chiny mogą wykorzystać rosyjskie problemy związane z przedłużającymi się walkami w Ukrainie.

O ile sam tekst w żadnym razie nie stanowi wyznacznika oficjalnych podglądów chińskich władz, tak jest symptomatyczny - portal, na którym się ukazał, NetEase, należy do największych w Chinach i nie publikuje opinii, które nie leżą w interesie partii.

Liu Sensen opisuje, jak problemy sąsiedniego mocarstwa tworzą pustą przestrzeń, którą Chińczycy mogą wykorzystać - nie z użyciem wojska, ale strategicznych manewrów.

Relacje Chiny - Rosja. Chińczycy mogą wykorzystać słabość Moskwy

Chiński autor zauważa, że rosyjski Daleki Wschód to gigantyczny obszar, obejmujący prawie 7 milionów kilometrów kwadratowych i "nierozerwalnie związany z Chinami" z przyczyn historycznych.

Region jest ogromny, ale słabo zaludniony, co pogłębia się szczególnie w warunkach trwającej na dużą skalę mobilizacji. Autor zauważa, że "rosyjska gospodarka jest ospała, a jej PKB jest niższe niż PKB jednej prowincji Chin". Dodaje, że siły wojskowe Rosji zostały przesunięte na zachód, zostawiając ten obszar niemal bez ochrony.

Sensen nie wzywa jednak do przejęcia wschodu Rosji siłą, podkreśla za to znaczenie chińskich inwestycji. "Inicjatywy te, choć pozornie związane z biznesem, w rzeczywistości służą zacieśnianiu więzi" - zauważa.

"Mądrym podejściem jest bycie bardziej ustępliwym, dalsze inwestowanie pieniędzy i siły roboczej, podpisywanie długoterminowych kontraktów i wspieranie sił prochińskich w regionie. Teoretycznie samodzielnym, ale w praktyce zależnym od chińskiego wsparcia" - czytamy.

Rosyjski Daleki Wschód. Chiny inwestują w Rosji

Sensen zauważa, że Chiny przejmują kontrolę nad bogatym w surowce naturalne, węgiel, ropę, gaz czy diamenty, regionem nie poprzez "jawną grabież, ale logikę praw rynkowych".

Chiny aktywnie inwestują w drogi, mosty, porty i lokalne przedsiębiorstwa, zapewniając technologie, miejsca pracy i umożliwiając szersze wykorzystanie juana.

To, jak podkreśla autor, zapewnia faktyczną kontrolę nad regionalną gospodarką, stanowiąc kluczowe narzędzie politycznego wpływu nie wymagające formalnej aneksji.

Obszar ten jest istotny nie tylko z powodów gospodarczych, ale także geopolitycznych, jako że budzi zainteresowanie potęg takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia. Okazuje się więc także kluczowy dla bezpieczeństwa Chin.

Analityk zauważa również, że ryzyko pojawienia się ruchów separatystycznych w tak odległej części Rosji jest znaczne. Moskwa nie inwestuje w ten obszar i nie utrzymuje tam znaczących sił - Chińczycy są gotowi, aby wypełnić tą lukę.

