W skrócie Chiński śmigłowiec naruszył strefę zakazu lotów w Cieśninie Tajwańskiej po raz pierwszy od czterech lat.

Według tajwańskiego Instytutu Badań Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Chiny mogą prowadzić szkolenia związane z potencjalną inwazją.

Helikopter wraz z dronami operował wzdłuż linii środkowej cieśniny oraz w północnych i południowo-wschodnich strefach identyfikacji obrony powietrznej.

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Do incydentu doszło w poniedziałek. Chiński śmigłowiec poruszał się wzdłuż linii środkowej Cieśniny Tajwańskiej, a następnie skierował się na wschód, wkraczając w strefę zakazu lotów.

Helikopter był częścią grupy, którą tworzyły również drony. Wszystkie maszyny operowały wzdłuż linii środkowej i w północnych oraz południowo-wschodnich strefach identyfikacji obrony powietrznej.

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Chieh Chung - naukowiec z Instytutu Badań Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa wskazał, że to pierwsza taka sytuacja od sierpnia 2022 r. Choć Chińska Republika Ludowa nieustannie prowadzi działania wokół Tajwanu, przypadek jest oczywistym złamaniem restrykcji.

Ekspert zasugerował, że zaobserwowana aktywność może mieć związek ze szkoleniem operatorów śmigłowców i dronów ku zintegrowanym taktykom rozpoznania i uderzenia oraz transportowi desantowemu.

Specjalista wskazał, że helikopter nie tylko naruszył strefę zakazaną, ale przez jakiś czas wykonywał lot w strefie ograniczonej R9 znajdującej się na wschód od linii środkowej - poruszał się równolegle do niej.

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Niewykluczone, że zauważony helikopter był jednym ze śmigłowców okrętowych chińskiej armii. Chieh Chung wskazał jednak, że jeśli okaże się, iż była to jednostka należąca do wojskowego lotnictwa, sytuacja będzie "szczególnie niepokojąca".

Zdaniem specjalisty oznaczałoby to, że PLA przeprowadza nieregularne misje szkoleniowe w Cieśninie Tajwańskiej, by przygotować się do manewrów i przećwiczenia scenariusza inwazji.

W ostatnich latach PLA coraz częściej przeprowadza szkolenia związane ze skoordynowanymi działaniami śmigłowców i dronów w ramach potencjalnego ataku na Tajwan.

Źródło: Taipei Times





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