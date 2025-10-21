W skrócie Napięcia militarne w Cieśninie Tajwańskiej nadal rosną. Zarówno Chiny, jak i Tajwan organizują duże ćwiczenia wojskowe w celu przygotowania do możliwego konfliktu.

Chiny prowadzą intensywne manewry desantowe i rakietowe, demonstrując gotowość bojową, podczas gdy Tajwan wzmacnia swoje siły i modernizuje armię dzięki wsparciu USA.

Mimo chińskich roszczeń wobec Tajwanu i groźby inwazji, USA i ich sojusznicy stale patrolują region, a tajwańska marynarka nieustannie doskonali zdolności obronne.

Napięcia militarne w Cieśninie Tajwańskiej w dalszym ciągu utrzymują się na wysokim poziomie. Zarówno Chiny, jak i Tajwan prowadzą w ostatnich dniach ćwiczenia wojskowe w ramach przygotowań do potencjalnego konfliktu zbrojnego.

Chińska armia uważa, że "jest zawsze gotowa do walki", podczas gdy tajwańskie wojsko podkreśla swoją determinację w zachowaniu niepodległości i stabilności w regionie - zauważa dziennik "Miami Herald".

Pekin od dawna roszczy sobie prawa do tej małej wyspy. Niejednokrotnie groził Tajwanowi użyciem siły w celu "zjednoczenia". Amerykańska armia ostrzegała, że Chińczycy mogą zaatakować do 2027 roku, jednak kilka miesięcy temu Donald Trump zapewniał, że Xi Jinping złożył mu deklarację - dopóki on będzie na stanowisku prezydenta USA, nie przystąpi do inwazji na Tajwan.

Pekin pręży muskuły. "Realistyczne ćwiczenia bojowe"

Ostatnie ćwiczenia odbywają się w momencie, gdy Chiny przygotowują swoje siły do desantów morskich, gdzie będą trenować przerzut jednostek lądowych z morza na brzeg. Tajwan natomiast wzmacnia swoją obronność, pozyskując amerykańską broń, aby Chińczykom nie było łatwo zaatakować wyspy.

Chiński nadawca państwowy CCTV, powołując się na Dowództwo Wschodniego Teatru Działań Chińskiej armii, poinformował w zeszłym tygodniu, że stacjonujący na lądzie pułk rakietowy marynarki wojennej przeprowadził "realistyczne ćwiczenia bojowe" w celu doskonalenia swoich zdolności.

Podczas manewrów pułk rakietowy przeprowadził skoordynowane precyzyjne uderzenia przy pomocy grup szturmowych, wspieranych przez "siły wczesnego ostrzegania", które szybko dostarczyły dane o celach i określiły optymalne pozycje do ataku.

Tajwan szykuje się na konflikt. Zakończono ćwiczenia

Raport Pentagonu, w którym opisano ogromne zdolności chińskiej armii, głosi, że Dowództwo Wschodniego Teatru Działań jest odpowiedzialne za operacje wojskowe związane z Tajwanem.

Pomimo roszczeń Chin do suwerenności i jurysdykcji nad Cieśniną Tajwańską, która łączy Morze Wschodniochińskie i Południowochińskie, USA i ich sojusznicy regularnie rozmieszczają okręty wojenne przez cieśninę.

Tymczasem na Tajwanie marynarka wojenna niedawno zakończyła swoje coroczne ćwiczenia, które obejmowały stawianie min, nadzór w morzu i na niebie, zwalczanie okrętów podwodnych i wspólne przechwytywanie - podała oficjalna wojskowa agencja informacyjna Tajwanu w niedawnym raporcie.

Zdjęcia opublikowane przez tajwańską marynarkę wojenną pokazywały helikopter do zwalczania okrętów podwodnych, wystrzeliwujący torpedę, a także okręty wojenne wystrzeliwujące pociski i działa.

Tajwańska marynarka wojenna poinformowała, że oficerowie i marynarze nieustannie doskonalą swoje umiejętności bojowe, pokazując determinację w ochronie morskich linii komunikacyjnych oraz utrzymaniu pokoju i stabilności w regionie.

Źródło: "Miami Herald"

