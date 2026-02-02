W skrócie Taylor Rehmet, kandydat demokratów, zdobył 57 proc. głosów w wyborach do Senatu stanu Teksas, pokonując Leigh Wambsganss popieraną przez Donalda Trumpa.

Leigh Wambsganss po przegranych wyborach stwierdziła, że wynik jest "dzwonkiem alarmowym dla republikanów" i wskazała na niską frekwencję wśród wyborców swojej partii.

Demokraci podkreślili, że zwycięstwo w Teksasie oraz ostatnie sukcesy w wyborach w Wirginii i Nowym Jorku świadczą o rosnącej mobilizacji ich elektoratu przed wyborami środka kadencji.

Podczas sobotnich wyborów uzupełniających do stanowego Senatu w Teksasie 33-letni Taylor Rehmet zwyciężył z konserwatywną aktywistką Leigh Wambsganss, zdobywając 57 proc. głosów (w porównaniu z 43 proc. uzyskanymi przez kontrkandydatkę).

Wambsganss nie wygrała mimo poparcia ze strony prezydenta Donalda Trumpa, który w 2024 r. w tym okręgu wygrał z przewagą 17 pkt proc.

Donald Trump w mediach społecznościowych zaapelował do wyborców o poparcie dla republikanki, lecz już w niedzielę powiedział dziennikarzom, że nie jest zaangażowany w te wybory, bo to wyścig lokalny - podała agencja Associated Press.

Teksas. Porażka republikanów. "Zbyt wielu wyborców zostało w domach"

Przegrana kandydatka oświadczyła po wyborach, że zbyt wielu wyborców republikanów zostało w domach. Oceniła też, że jest to "dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym stanie.

To kolejny sukces demokratów w ostatnich miesiącach. Kandydaci tej partii zwyciężyli m.in. podczas wyborów gubernatora w Wirginii czy burmistrza Nowego Jorku.

Demokraci stwierdzili, że wyniki w Teksasie są kolejnym dowodem na to, że wyborcy są zmotywowani, by odrzucić kandydatów Partii Republikańskiej i ich politykę.

Przypomnijmy, że jesienią w USA odbędą się wybory środka kadencji (midterms) do Kongresu.

