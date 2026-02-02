Pęka bastion republikanów. Porażka kandydatki popieranej przez Trumpa

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Kandydat demokratów pokonał wspieraną przez Donalda Trumpa republikankę w wyborach do stanowego Senatu w Teksasie. Taylor Rehmet odniósł zwycięstwo w okręgu od lat zdominowanym przez członków partii amerykańskiego prezydenta. Zdaniem jego kontrkandydatki Leigh Wambsganss to "dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym regionie.

Dwie osoby w eleganckich ubraniach, jedna w granatowym garniturze z niewielką przypinką flagi USA, druga w marynarce i białej koszuli z rozmową lub wywiadem w tle.
Kandydat demokratów Taylor Rehmet (po prawej) pokonał wspieraną przez Donalda Trumpa republikankę w wyborach do stanowego SenatuKXAS / Associated Press/East News | Stefani Reynolds/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Taylor Rehmet, kandydat demokratów, zdobył 57 proc. głosów w wyborach do Senatu stanu Teksas, pokonując Leigh Wambsganss popieraną przez Donalda Trumpa.
  • Leigh Wambsganss po przegranych wyborach stwierdziła, że wynik jest "dzwonkiem alarmowym dla republikanów" i wskazała na niską frekwencję wśród wyborców swojej partii.
  • Demokraci podkreślili, że zwycięstwo w Teksasie oraz ostatnie sukcesy w wyborach w Wirginii i Nowym Jorku świadczą o rosnącej mobilizacji ich elektoratu przed wyborami środka kadencji.
Podczas sobotnich wyborów uzupełniających do stanowego Senatu w Teksasie 33-letni Taylor Rehmet zwyciężył z konserwatywną aktywistką Leigh Wambsganss, zdobywając 57 proc. głosów (w porównaniu z 43 proc. uzyskanymi przez kontrkandydatkę).

Wambsganss nie wygrała mimo poparcia ze strony prezydenta Donalda Trumpa, który w 2024 r. w tym okręgu wygrał z przewagą 17 pkt proc.

Donald Trump w mediach społecznościowych zaapelował do wyborców o poparcie dla republikanki, lecz już w niedzielę powiedział dziennikarzom, że nie jest zaangażowany w te wybory, bo to wyścig lokalny - podała agencja Associated Press.

    Teksas. Porażka republikanów. "Zbyt wielu wyborców zostało w domach"

    Przegrana kandydatka oświadczyła po wyborach, że zbyt wielu wyborców republikanów zostało w domach. Oceniła też, że jest to "dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym stanie.

    To kolejny sukces demokratów w ostatnich miesiącach. Kandydaci tej partii zwyciężyli m.in. podczas wyborów gubernatora w Wirginii czy burmistrza Nowego Jorku.

    Demokraci stwierdzili, że wyniki w Teksasie są kolejnym dowodem na to, że wyborcy są zmotywowani, by odrzucić kandydatów Partii Republikańskiej i ich politykę.

    Przypomnijmy, że jesienią w USA odbędą się wybory środka kadencji (midterms) do Kongresu.

