Pedofil wyszedł na wolność mimo surowego wyroku. "Szokujące"

Po siedmiu latach spędzonych w zakładzie karnym 68-letni pedofil Pieter C. został dyskretnie wypuszczony na wolność, mimo zasądzonej kary 19 lat więzienia - donosi dziennik "Het Nieuwsblad". Mężczyzna otrzymał jeden z najsurowszych wyroków z zakresu wykorzystywania dzieci w historii Belgii, jednak sąd w Gandawie przychylił się do argumentacji obrońców Holendra, jakoby kara była zbyt restrykcyjna. "To naprawdę niezrozumiałe, wręcz szokujące" - dodaje członkini organizacji "Child Focus".

Zdjęcie Pedofil Pieter C. dostał wyrok 19 lat więzienia, ale bez rozgłosu opuścił areszt po siedmiu latach / 123RF/PICSEL