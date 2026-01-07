W skrócie Patriarcha Cyryl wskazał dwóch europejskich przywódców, których wyróżnił z okazji prawosławnego Bożego Narodzenia.

Cyryl stwierdził, że Zachód odrzuca Rosję przez jej rzekomą obronę tradycyjnych wartości i odmienny model rozwoju cywilizacyjnego.

Patriarcha podkreślił rolę w Alaksandra Łukaszenki w ochronie wartości narodowych.

W dniu prawosławnego Bożego Narodzenia na antenie Rossija 1 wyemitowano wywiad z patriarchą Cyrylem I przeprowadzony przez dyrektora generalnego prokremlowskiej agencji Tass, Andrieja Kondraszowa.

Podczas rozmowy, oprócz tematów dotyczących kondycji Cerkwi Prawosławnej, nie zabrakło kwestii politycznych. Duchowy przywódca i wierny sojusznik Władimira Putina wyjaśnił m.in. o co "tak naprawdę" chodzi w starciu cywilizacyjnym pomiędzy krajami Zachodu a Rosją.

Dlaczego Zachód odrzuca Rosję? Patriarcha Cyryl spieszy z odpowiedzią

Cyryl przekonywał, że Zachód nie może pogodzić się z obroną tradycyjnych wartości, po stronie których rzekomo ma trwać Moskwa. Jego zdaniem, Rosja oferuje oparty na nich "atrakcyjny model rozwoju cywilizacyjnego".

Zdaniem patriarchy, kraje zachodnie konsekwentnie odchodzą od chrześcijaństwa, a sama religia ma być w nich wypierana z życia publicznego. Zupełnie inaczej dzieje się - w jego przekonaniu - w Rosji, która nie akceptuje interpretacji praw człowieka rzekomo rozpowszechnianej m.in. w Europie.

Patriarcha Cyryl podkreślił, że pod zasłoną walki o wolności osobiste przemycana jest promocja idei, które prowadzić mają do podważania moralności społecznej.

Cyryl I wyróżnił Orbana i Vucicia. Złożył im życzenia

Jak podaje agencja Tass, Cyryl wystosował też bożonarodzeniowe orędzie, w którym wyróżnił dwóch europejskich przywódców: premiera Węgier Viktora Orbana oraz prezydenta Serbii Aleksandara Vucicia.

Patriarcha życzył im "duchowej i fizycznej siły, Bożej pomocy i sukcesu w odpowiedzialnej pracy" wykonywanej na rzecz ich państw i narodów. Dużo uwagi poświęcił również liderowi Białorusi, Alaksandrowi Łukaszence.

"Jestem ci szczerze wdzięczny za nieustającą troskę o ochronę tradycyjnych wartości moralnych oraz za troskę o potrzeby i aspiracje Białoruskiego Kościoła Prawosławnego, który we współpracy z władzami państwowymi wnosi znaczący wkład w ustanowienie zasad pokoju, dobroci, sprawiedliwości i wzajemnego wsparcia w życiu społecznym" - zaznaczył Cyryl.

