Jak podała agencja Reutera, mężczyzna nie przyznał się do najpoważniejszych zarzutów, w tym gwałtu, przyznał się natomiast do popełnienia kilku innych przestępstw. Prokuratorzy wnioskowali o skazanie Hoeiby'ego na siedem lat i siedem miesięcy więzienia.

Norwegia. Pasierb księcia skazany

Hoeiby został uznany za winnego dwóch gwałtów, znęcania się nad swoją byłą partnerką, stosowania przemocy wobec innej z kobiet, a także groźby oraz naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wyrok został ogłoszony pod nieobecność oskarżonego.

Hoeiby został uniewinniony od czterech punktów aktu oskarżenia, w tym dwóch zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych.

Podczas procesu ujawnione zostały m.in. uzależnienie syna księżnej koronnej Mette-Marit od narkotyków czy wysyłane internetowo wiadomości, stanowiące materiał dowodowy.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o znacznym pogorszeniu stanu zdrowia matki skazanego, która cierpi na chorobę płuc. Księżna Mette-Marit jest na liście oczekujących na transplantację, według lekarzy bez przeszczepu pozostał jej mniej niż rok życia.

Norweska monarchia od wielu miesięcy mierzy się z poważnym kryzysem wizerunkowym . Na początku roku ujawnione zostały bliskie kontakty księżnej Mette-Marit Jeffreyem Epsteinem. Reuters wskazuje, że według przeprowadzonego w trakcie procesu sondażu, poparcie dla monarchii zmalało z 70 proc. w styczniu do 64 proc. w maju.

Źródło: Reuters





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