Do niebezpiecznego incydentu na pokładzie Boeing 787-9 Dreamliner doszło w sobotę.

Samolot japońskich linii All Nippon Airways wystartował z lotniska Haneda w Japonii i miał lądować na George Bush Intercontinental Airport w Houston (USA).

"Dziwne zachowanie" pasażera podczas lotu. Obezwładnił go amerykański żołnierz

- Widziałem, że ten mężczyzna zabrał plecak do jednej z łazienek, a następnie wyszedł i poszedł do innej łazienki, a następnie jeszcze do kolejnej - relacjonował.