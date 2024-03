Incydent z 5 stycznia to jednak nie pierwsze tak niebezpieczne zdarzenie z udziałem tego modelu boeinga. Już wcześniej został on uziemiony na niemal dwa lata - po wypadkach, do których doszło w 2018 i 2019 roku. Wówczas, w wyniku rozbicia się dwóch samolotów Max 8, zginęło 346 osób.

Coraz gorsze opinie o Boeingach 737 Max. Pasażerowie odmawiają wylotu

To właśnie po wcześniejszych katastrofach zaufanie do podróży tymi środkami transportu zaczęło spadać. Po uprzednim uziemieniu maszyn, w grudniu 2020 roku, przeprowadzono sondaż wśród Amerykanów. Z badania Reuters/Ipsos wynikało, że 25 proc. respondentów miało "niewiele" lub "brak" zaufania do tego samolotu, 31 proc. oświadczyło wówczas, że ma do niego zaufanie, a 44 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.