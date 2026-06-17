Pod koniec tygodnia do Polski dopłynie pierwsza w tym roku fala upałów, która w weekend zapewni nam temperatury dochodzące do nawet 35 stopni Celsjusza. Na takie wartości nie muszą czekać we Francji, bo z tego typu warunkami przyjdzie się im zmagać znacznie szybciej.

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Robi się upalnie. Wkrótce nawet 40 stopni

Francuzi szykują się na drugą tegoroczną falę upałów. Wcześniejsza, która przetoczyła się w maju przez dużą część południowej i zachodniej Europy, sprawiła że we Francji padło wiele rekordów temperatur dla tego miesiąca. Teraz znowu robi się gorąco.

Francuscy synoptycy spodziewają się, że w środę upał może opanować praktycznie cały kraj, a temperatury wyniosą od 30 stopni na krańcach do 35-36 w centrum, a nawet 37 st. C na południowym zachodzie. To jednak dopiero początek, ponieważ potem będzie jeszcze cieplej.

Od wtorku we Francji miejscami notuje się noce tropikalne, czyli takie, w trakcie których temperatury nie spadają poniżej poziomu 20 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia może ich być więcej.

Upał w czwartek jeszcze się nasili i w centralnej części kraju osiągnie poziom 34-38 stopni. Podobnie będzie w piątek, kiedy francuscy synoptycy prognozują 37-38 stopni, głównie centrum, Szampanii i Burgundii.

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Apogeum upałów we Francji ma nastąpić w weekend. Wówczas eksperci nie wykluczają lokalnych ekstremalnych wartości na poziomie około 40 stopni Celsjusza. Zagrożone takim upałem w sobotę i niedzielę będą regiony Poitou-Charentes, Ile-de-France (w tym Paryż i jego okolice), centrum kraju i Dolina Rodanu.

Obawiając się uderzenia gorąca władze francuskiej stolicy zezwoliły mieszkańcom na kąpanie się w jednym z kanałów.

"Prosiliście o to, więc to zrobiliśmy". Przed upałem schronią się w kanale

Od środy po południu w Paryżu można już pływać w kanale Saint Martin, czyli długim na ponad 4,5 kilometra torze wodnym przebiegającym przez 10. i 11. okręg paryski, we wschodniej części miasta.

"Prosiliście o to, więc to zrobiliśmy! Od jutra [środy - red.], w oczekiwaniu na silne upały, zezwalamy na pływanie w kanale Saint Martin" - napisał we wtorek mer stolicy Francji, Emmanuel Gregoire.

W kanale będzie można się ochłodzić od godz. 16:00 do 20:00, na miejscu obecni będą ratownicy. Mer zastrzegł jednocześnie, że wciąż zakazane będzie skakanie do kanału ze znajdującym się nad nim mostów.

To powtórka sytuacji z maja, kiedy podczas fali upałów w tym miejscu również można było się ochłodzić.

Podczas zbliżającego się lata, które w tym roku może się okazać szczególnie gorące, otwarte będą kolejne punkty wzdłuż przepływającej przez Paryż Sekwany.

Rzeka została udostępniona pływakom podczas Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Wcześniej na jej oczyszczenie francuskie władze wydały ponad 1,1 mld euro, a mimo tego podczas zawodów często pojawiały się zastrzeżenia co do jej czystości.

Źródło: Meteo France, AFP

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