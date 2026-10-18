W skrócie Podczas sobotnich zamieszek w Paryżu policja zatrzymała rekordową liczbę 855 osób, a prokuratura przekazała, że większość z nich była powiązana z kradzieżami i wandalizmem.

W trakcie demonstracji przeciwko wysokim kosztom życia w całej Francji zatrzymano 1800 osób, a ponad 500 policjantów, żandarmów i strażaków zostało rannych.

Media francuskie sugerują, że zamieszki z 17 października mogą przyczynić się do wzrostu poparcia dla skrajnej prawicy.

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Policja z Paryża poinformowała w niedzielę rano, że podczas sobotnich zamieszek aresztowała "rekordową liczbę" 855 osób. Prokuratura podała z kolei, że w areszcie przebywa 517 z nich.

"Aresztowania miały miejsce przez całą noc i do godziny 6 rano dzisiejszego dnia" - podkreśliły służby cytowane przez agencję AFP.

Zamieszki w Paryżu. W areszcie przebywa ponad 500 osób, w tle kradzieże i wandalizm

Śledczy ujawnili, że wśród zatrzymanych znalazło się 346 osób dorosłych i 171 nieletnich. Jak jednak dodali, dane te są tymczasowe i mogą ulec w przyszłości zmianie.

W komunikacie służb ponadto dodano, że większość aresztowań była spowodowana przyjmowaniem skradzionych dóbr, współudziałem w zamiarze popełnienia przemocy oraz wandalizmem.

Zamieszki we Francji wybuchły na marginesie sobotnich demonstracji przeciwko wysokim kosztom życia. W całym kraju - jak wynika z danych przedstawionych przez służby - aresztowanych zostało 1800 osób, a ponad 500 policjantów, żandarmów i strażaków odniosło obrażenia.

W trakcie starć manifestantów z policją doszło do dewastacji ulic oraz zniszczenia budynków. W ogniu stanął m.in. 140-letni ratusz w Limoges oraz posterunek policji w Bordeaux.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie - jak poinformował mer miasta Emmanuel Gregoire - całe ulice miasta "zostały zdewastowane". Zastępczyni mera, Lamia El Aaraje, dodała, że w stolicy Francji doszło do "poziomu przemocy, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy".

Francja. Zamieszki na ulicach Paryża Hesham Elsherif / ANADOLU AFP

Francja. Zamieszki a nadchodzące wybory. Media wskazują na skrajną prawicę

"Chaos i oszołomienie" - opisał dziennik "Le Monde" wrażenia po sobotnich zamieszkach, "bezprecedensowych na sześć miesięcy przed wyborami prezydenckimi". Ten wybuch przemocy - zdaniem dziennika - osłabił rząd premiera Lecornu.

Dziennik "Le Monde" ocenił przy tym, że akty przemocy, do których doszło podczas demonstracji w całej Francji, mogą przysporzyć poparcia skrajnej prawicy.

Wiosną 2027 roku w kraju odbędą się bowiem wybory prezydenckie. Obecnie w sondażach prowadzi liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen.

Dziennik porównał sobotnie wydarzenia do zamieszek podczas protestów "żółtych kamizelek" z 1 grudnia 2018 roku. Jak ocenił, unaoczniają one "niemoc państwa, które straciło w sobotę kontrolę w konfrontacji ze sprawcami zamieszek - mobilnymi, rozproszonymi i zdeterminowanymi".



