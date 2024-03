Z kolei "Le Figaro" wskazuje, że na 7 marca prezydent Emmanuel Macron zaprosił przedstawicieli wszystkich sił politycznych w kraju, by omówić ewentualne wysłanie żołnierzy.

Emmanuel Macron o wojsku w Ukrainie

- Należy zrobić wszystko, co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny - powiedział na początku tygodnia prezydent Francji. Po konferencji przywódców w Paryżu głównym tematem spekulacji stała się kwestia wysłania wojska do Ukrainy