"To szczególnie niepokojący wskaźnik dla premiera Orbana, ponieważ w sondażach poprzedzających wybory z ostatnich dwóch dekad niemal bez wyjątku przewidywano zwycięstwo Fideszu" - zauważył "HVG".

Dziennik "Nepszava" zwrócił uwagę na to, że partia Magyara w ciągu roku od wyborów do Parlamentu Europejskiego - odrobiła wynoszącą 14 punktów proc. stratę do rządzącego Fideszu.