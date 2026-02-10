W skrócie Norweska parlamentarna komisja nadzoru powołała komisję śledczą do zbadania powiązań norweskiego ministerstwa spraw zagranicznych z Jeffrey'em Epsteinem.

Norweskie służby badają powiązania z amerykańskim milionerem m.in. byłego premiera i szefa MSZ Thorbjoerna Jaglanda, byłą ambasadorkę Monę Juul i jej męża Terje Roed-Larsena, którym postawiono zarzuty korupcyjne.

Z dokumentów wynika, że norwescy politycy i dyplomaci utrzymywali bliskie kontakty z Epsteinem.

Komisja nadzoru podjęła decyzję o powołaniu specjalnego gremium po tym jak ujawnione akta dotyczące Epsteina wskazały na powiązania norweskich polityków i dyplomatów z amerykańskim milionerem.

Wcześniej norweska policja poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie powiązań byłego premiera Norwegii w latach 1996-1997 Thorbjoerna Jaglanda z Jeffreyem Epsteinem. Jorgland, który w późniejszych latach był również sekretarzem generalnym Rady Europy, podejrzany jest o korupcję.

Z kolei w poniedziałek zarzuty korupcyjne usłyszała również była ambasador Norwegii w Jordanii i Iraku Mona Juul oraz jej mąż Terje Roed-Larsen.

Z ujawnionych przez władze USA dokumentów wynika m.in. że w 2015 r. Epstein próbował za pośrednictwem Roed-Larsena nawiązać kontakt z norweskim państwowym funduszem majątkowym, w związku z planowanym przejęciem amerykańskiej firmy Cushman & Wakefield. Amerykanin miał również pomóc małżeństwu nabyć mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Oslo za połowę jego wartości.

Z ujawnionych dokumentów dotyczących afery Epsteina wynika, że Thorbjoern Jagland utrzymywał bliskie kontakty z amerykańskim milionerem. W 2014 roku norweski polityk z rodziną miał nawet planować wizytę na wyspie milionera, na której miało dochodzić m.in. do wykorzystania seksualnego nieletnich.

Z kolei w 2018 roku Epstein miał prosić Jaglanda, by ten pomógł mu spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Wizytę na wyspie Epsteina mieli planować również Mona Juul oraz Terje Roed-Larsen wraz z dwójką swoich dzieci. Amerykański milioner na dwa dni przed swoją śmiercią sporządził testament, w którym zapisał po pięć milionów dolarów potomkom pary.

Przypomnijmy, kontakty z Jeffreyem Epsteinem utrzymywała w latach 2011-2014 również księżniczka koronna Norwegii Mette-Marit.

