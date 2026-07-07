W skrócie Debata w Parlamencie Europejskim na temat akcesji Ukrainy do UE została zdominowana przez kwestię nadania jednostce armii imienia bohaterów UPA.

Michał Dworczyk z PiS wezwał Ukrainę do potępienia ideologii nacjonalistów ukraińskich i podkreślił wagę prawdy historycznej.

Adam Bielan wyraził stanowisko, że Ukraina nie dołączy do UE z Banderą jako symbolem, a Anna Bryłka zwróciła uwagę na negatywne skutki gospodarcze dla Polski.

Niemiecki europoseł Michael Gahler ocenił decyzję Zełenskiego jako błąd polityczny i wskazał na potrzebę wspólnego szukania rozwiązań między Polską a Ukrainą.

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- Należy docenić reformy i zmiany w prawie implementowane w Ukrainie, których celem jest realizacja europejskich standardów - powiedział Michał Dworczyk podczas debaty w PE. Jak jednak podkreślił, europejska integracja oznacza także wierność podstawowym wartościom, na których zbudowana jest UE, w tym na prawdzie historycznej i szacunku dla ofiar.

- Dlatego absolutnie jako nieakceptowalną przyjęliśmy decyzję o nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej za wymordowanie około 100 tys. cywilów, głównie polskich kobiet i dzieci, choć wśród ofiar znaleźli się również Żydzi, Czesi oraz Ukraińcy ratujący swoich sąsiadów - zaznaczył.

Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. - Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy, wręcz odwrotnie jest jej fundamentem. Tylko na fundamencie prawdy i wzajemnego szacunku możemy budować wspólną europejską przyszłość - dowodził.

W Parlamencie Europejskim miała miejsce debata na temat postępów w procesie akcesyjnym Ukrainy. Frakcje zaproponowały poprawki do rezolucji w tej sprawie, krytykujące niedawną decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.

Adam Bielan: Z Banderą Ukraina do UE nie wejdzie

Adam Bielan z PiS uznał, że nikt w Polsce nie ma wątpliwości, iż wróg jest w Moskwie. - To nie jest apel przeciwko narodowi ukraińskiemu, tylko polityce jego władz. Jako Polacy mamy moralne prawo powiedzieć weto. Z Banderą Ukraina do UE nie wejdzie - dowodził.

Bielan został zapytany przez niemieckiego europosła Zielonych Sergeya Lagodinsky'ego o to, jak reaguje na słowa pochwały ze strony Kremla, że w końcu polska prawica z prezydentem Polski Karolem Nawrockim zgadza się z Rosją, iż w Kijowie rządzą naziści.

- Jestem bardzo zasmucony tym, że Putin cieszy się z decyzji pana prezydenta Zełenskiego, ale w otoczeniu prezydenta Zełenskiego poszukałbym agentów Kremla, którzy podpowiedzieli mu, żeby gloryfikować morderców z UPA - odpowiedział europoseł PiS.

Ukraina zagrożeniem dla polskiego rolnictwa? Debata w PE

Anna Bryłka (Konfederacja) dowodziła, że od kilku lat Ukraina nie będąc członkiem UE, korzysta z praw i przywilejów państwa członkowskiego, nie ponosząc jednocześnie żadnych kosztów. - Polscy rolnicy, przewoźnicy, przedsiębiorcy, a także zwykli obywatele od lat ponoszą koszty dostosowania do unijnych regulacji, norm środowiskowych i wymogów administracyjnych. Jednocześnie otwieramy rynek dla podmiotów funkcjonujących w odmiennych warunkach regulacyjnych - mówiła.

Jak dodała, Polska ma prawo oczekiwać od władz Ukrainy potępienia zbrodni popełnionych przez organizacje odpowiedzialne za ludobójstwo.

Do wystąpienia Bryłki odniósł się Lagodinsky. - Pani Bryłka, stojąc tu mówiła, że Ukraina nie ponosi kosztów. Ukraina nie ponosi kosztów? Ukraina robi niesamowite rzeczy (...). W przeciwieństwie do ludzi żyjących tutaj w pokoju Ukraińcy dostają bomby na głowy i w tym samym czasie przygotowują się do członkostwa w UE - powiedział niemiecki europoseł.

Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zaapelował do władz ukraińskich, ale też polskich, o rozwiązanie sporu. - Dobre relacje pomiędzy naszymi krajami to podstawa dla bezpieczeństwa Europy. W przeciwnym razie w przyszłości będziemy musieli kontynuować tę debatę, ale po rosyjsku - podkreślił.

Michał Kobosko (niezrzeszony) podkreślił, że najboleśniejsze doświadczenia historyczne, takie jak zbrodnia UPA dokonana na polskich cywilach istnieją i nie wolno ich ignorować, a bez ich przepracowania nie pójdziemy nigdzie dalej.

Niemiecki europoseł o działaniach Zełenskiego. "Błąd polityczny"

Europoseł Michael Gahler, który przygotował rezolucję w tej sprawie z ramienia największej w PE Europejskiej Partii Ludowej (EPL), wyraził żal, że w trakcie debaty zamiast na samym procesie akcesyjnym uwaga skupiła się na nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

- Uważam to za błąd polityczny, ponieważ rani uczucia obywateli polskich i potomków innych ofiar. Fakt, że te grupy UPA walczyły również przeciwko Stalinowi i o ukraińską państwowość, w żadnym wypadku nie może zrównoważyć, zneutralizować ani nawet usprawiedliwić popełnionych okrucieństw. Żadnej osoby ani organizacji nie można wybiórczo oceniać za jej czyny - dowodził Gahler.

Jak jednak podkreślił, ważniejsza od oceny tragicznej przeszłości jest wspólna wola budowania wspólnej przyszłości. Z zadowoleniem przyjął oświadczenia premiera Donalda Tuska w tej sprawie, a także spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sibihy, które pokazało wolę rozwiązania sporu.

- Pochodząc z kraju, który w XX w. wyrządził najwięcej okrucieństw innym narodom, jestem wdzięczny, że celem i dziedzictwem UE jest to, aby ci, którzy są w jej obrębie, nigdy więcej nie wyrządzili sobie nawzajem takiego horroru - podkreślił niemiecki europoseł.

Rezolucja będzie głosowana w środę.





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