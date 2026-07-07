Parlament Europejski debatował ws. Ukrainy. Fala krytyki pod adresem Zełenskiego
Debatę nad rezolucją dotyczącą akcesji Ukrainy do UE zdominował wątek nadania jednostce armii imienia "bohaterów UPA". Europoseł PiS Michał Dworczyk wezwał Kijów do potępienia ideologii ukraińskich nacjonalistów. Z kolei niemiecki chadek Michael Gahler określił ruch Wołodymyra Zełenskiego "politycznym błędem".
W skrócie
- Debata w Parlamencie Europejskim na temat akcesji Ukrainy do UE została zdominowana przez kwestię nadania jednostce armii imienia bohaterów UPA.
- Michał Dworczyk z PiS wezwał Ukrainę do potępienia ideologii nacjonalistów ukraińskich i podkreślił wagę prawdy historycznej.
- Adam Bielan wyraził stanowisko, że Ukraina nie dołączy do UE z Banderą jako symbolem, a Anna Bryłka zwróciła uwagę na negatywne skutki gospodarcze dla Polski.
- Niemiecki europoseł Michael Gahler ocenił decyzję Zełenskiego jako błąd polityczny i wskazał na potrzebę wspólnego szukania rozwiązań między Polską a Ukrainą.
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- Należy docenić reformy i zmiany w prawie implementowane w Ukrainie, których celem jest realizacja europejskich standardów - powiedział Michał Dworczyk podczas debaty w PE. Jak jednak podkreślił, europejska integracja oznacza także wierność podstawowym wartościom, na których zbudowana jest UE, w tym na prawdzie historycznej i szacunku dla ofiar.
- Dlatego absolutnie jako nieakceptowalną przyjęliśmy decyzję o nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej za wymordowanie około 100 tys. cywilów, głównie polskich kobiet i dzieci, choć wśród ofiar znaleźli się również Żydzi, Czesi oraz Ukraińcy ratujący swoich sąsiadów - zaznaczył.
Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. - Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy, wręcz odwrotnie jest jej fundamentem. Tylko na fundamencie prawdy i wzajemnego szacunku możemy budować wspólną europejską przyszłość - dowodził.
W Parlamencie Europejskim miała miejsce debata na temat postępów w procesie akcesyjnym Ukrainy. Frakcje zaproponowały poprawki do rezolucji w tej sprawie, krytykujące niedawną decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.
Adam Bielan: Z Banderą Ukraina do UE nie wejdzie
Adam Bielan z PiS uznał, że nikt w Polsce nie ma wątpliwości, iż wróg jest w Moskwie. - To nie jest apel przeciwko narodowi ukraińskiemu, tylko polityce jego władz. Jako Polacy mamy moralne prawo powiedzieć weto. Z Banderą Ukraina do UE nie wejdzie - dowodził.
Bielan został zapytany przez niemieckiego europosła Zielonych Sergeya Lagodinsky'ego o to, jak reaguje na słowa pochwały ze strony Kremla, że w końcu polska prawica z prezydentem Polski Karolem Nawrockim zgadza się z Rosją, iż w Kijowie rządzą naziści.
- Jestem bardzo zasmucony tym, że Putin cieszy się z decyzji pana prezydenta Zełenskiego, ale w otoczeniu prezydenta Zełenskiego poszukałbym agentów Kremla, którzy podpowiedzieli mu, żeby gloryfikować morderców z UPA - odpowiedział europoseł PiS.
Ukraina zagrożeniem dla polskiego rolnictwa? Debata w PE
Anna Bryłka (Konfederacja) dowodziła, że od kilku lat Ukraina nie będąc członkiem UE, korzysta z praw i przywilejów państwa członkowskiego, nie ponosząc jednocześnie żadnych kosztów. - Polscy rolnicy, przewoźnicy, przedsiębiorcy, a także zwykli obywatele od lat ponoszą koszty dostosowania do unijnych regulacji, norm środowiskowych i wymogów administracyjnych. Jednocześnie otwieramy rynek dla podmiotów funkcjonujących w odmiennych warunkach regulacyjnych - mówiła.
Jak dodała, Polska ma prawo oczekiwać od władz Ukrainy potępienia zbrodni popełnionych przez organizacje odpowiedzialne za ludobójstwo.
Do wystąpienia Bryłki odniósł się Lagodinsky. - Pani Bryłka, stojąc tu mówiła, że Ukraina nie ponosi kosztów. Ukraina nie ponosi kosztów? Ukraina robi niesamowite rzeczy (...). W przeciwieństwie do ludzi żyjących tutaj w pokoju Ukraińcy dostają bomby na głowy i w tym samym czasie przygotowują się do członkostwa w UE - powiedział niemiecki europoseł.
Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zaapelował do władz ukraińskich, ale też polskich, o rozwiązanie sporu. - Dobre relacje pomiędzy naszymi krajami to podstawa dla bezpieczeństwa Europy. W przeciwnym razie w przyszłości będziemy musieli kontynuować tę debatę, ale po rosyjsku - podkreślił.
Michał Kobosko (niezrzeszony) podkreślił, że najboleśniejsze doświadczenia historyczne, takie jak zbrodnia UPA dokonana na polskich cywilach istnieją i nie wolno ich ignorować, a bez ich przepracowania nie pójdziemy nigdzie dalej.
Niemiecki europoseł o działaniach Zełenskiego. "Błąd polityczny"
Europoseł Michael Gahler, który przygotował rezolucję w tej sprawie z ramienia największej w PE Europejskiej Partii Ludowej (EPL), wyraził żal, że w trakcie debaty zamiast na samym procesie akcesyjnym uwaga skupiła się na nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
- Uważam to za błąd polityczny, ponieważ rani uczucia obywateli polskich i potomków innych ofiar. Fakt, że te grupy UPA walczyły również przeciwko Stalinowi i o ukraińską państwowość, w żadnym wypadku nie może zrównoważyć, zneutralizować ani nawet usprawiedliwić popełnionych okrucieństw. Żadnej osoby ani organizacji nie można wybiórczo oceniać za jej czyny - dowodził Gahler.
Jak jednak podkreślił, ważniejsza od oceny tragicznej przeszłości jest wspólna wola budowania wspólnej przyszłości. Z zadowoleniem przyjął oświadczenia premiera Donalda Tuska w tej sprawie, a także spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sibihy, które pokazało wolę rozwiązania sporu.
- Pochodząc z kraju, który w XX w. wyrządził najwięcej okrucieństw innym narodom, jestem wdzięczny, że celem i dziedzictwem UE jest to, aby ci, którzy są w jej obrębie, nigdy więcej nie wyrządzili sobie nawzajem takiego horroru - podkreślił niemiecki europoseł.
Rezolucja będzie głosowana w środę.