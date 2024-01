" Młodsi lekarze nie będą uczestniczyć w żadnych dyżurach , które rozpoczną się po godzinie 6:59, aż do dyżurów, które rozpoczynają się po godzinie 6:59 we wtorek" - podli lekarze w mediach społecznościowych, podkreślając, że będzie to najdłuższy strajk w historii .

Protest lekarzy w "najbardziej ruchliwym okresie" w roku

Krytyczny wobec działań lekarzy jest również premier Rishi Sunak. Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Victoria Atkins pod koniec roku wzywała, by odwołać zapowiadany protest. Zachęcała, by młodzi lekarze ponownie przystąpili do negocjacji, żeby tym razem dojść do porozumienia.