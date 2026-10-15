Mołdawska turystka Raisa Neagu spędziła w środę kilka godzin, czekając na zatankowanie swojego skutera. To jedna z wielu osób, które ucierpiały z powodu niedoboru benzyny na stacjach paliw na indonezyjskiej wyspie Bali.
Lokalne władze wystosowały apel do mieszkańców o zachowanie spokoju.
- Utknęliśmy bez benzyny. Nie mogliśmy się ruszyć. Musieliśmy odwołać wszystkie plany - relacjonowała 43-letnia Neagu. W niektórych miejscach kolejki miały długość nawet kilometra.
Indonezja. Godzinami czekają na zatankowanie, tworzą się potężne korki
Ni Wayan Susiani czekała na zatankowanie motocykla około pięciu godzin. 22-latka była wyraźnie poirytowana. - Mam nadzieję, że to ostatni taki dzień. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach wszystko wróci do normy - przekazała.
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zakorkowanych ulic na Bali.
Gubernator Bali I Wayan Koster nakazał pracownikom rządowym pracę zdalną przez trzy dni, począwszy od czwartku. Szkoły i uniwersytety w tym samym czasie przejdą na nauczanie online.
Bali. Ogromne kolejki do stacji benzynowych, zabrakło paliwa
Koster zakomunikował, że stacje benzynowe w niektórych rejonach wyspy będą czynne 24 godziny. Dostawy z baz będą realizowane przez całą dobę, aby przyspieszyć dystrybucję.
Prezes państwowej firmy naftowo-gazowej Pertamina tłumaczył zakłócenia opóźnieniem rozładunku tankowca.
Tankowiec przewożący ponad 22 mln litrów paliwa zacumował na Bali we wtorek. Oczekuje się, że zapasy wystarczą na zaspokojenie popytu w ciągu najbliższych siedmiu dni.
Źródło: AFP, NEXTA