Mołdawska turystka Raisa Neagu spędziła w środę kilka godzin, czekając na zatankowanie swojego skutera. To jedna z wielu osób, które ucierpiały z powodu niedoboru benzyny na stacjach paliw na indonezyjskiej wyspie Bali.

Lokalne władze wystosowały apel do mieszkańców o zachowanie spokoju.

- Utknęliśmy bez benzyny. Nie mogliśmy się ruszyć. Musieliśmy odwołać wszystkie plany - relacjonowała 43-letnia Neagu. W niektórych miejscach kolejki miały długość nawet kilometra.

Indonezja. Godzinami czekają na zatankowanie, tworzą się potężne korki

Ni Wayan Susiani czekała na zatankowanie motocykla około pięciu godzin. 22-latka była wyraźnie poirytowana. - Mam nadzieję, że to ostatni taki dzień. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach wszystko wróci do normy - przekazała.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zakorkowanych ulic na Bali.

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Gubernator Bali I Wayan Koster nakazał pracownikom rządowym pracę zdalną przez trzy dni, począwszy od czwartku. Szkoły i uniwersytety w tym samym czasie przejdą na nauczanie online.

Bali. Ogromne kolejki do stacji benzynowych, zabrakło paliwa

Koster zakomunikował, że stacje benzynowe w niektórych rejonach wyspy będą czynne 24 godziny. Dostawy z baz będą realizowane przez całą dobę, aby przyspieszyć dystrybucję.

Prezes państwowej firmy naftowo-gazowej Pertamina tłumaczył zakłócenia opóźnieniem rozładunku tankowca.

Tankowiec przewożący ponad 22 mln litrów paliwa zacumował na Bali we wtorek. Oczekuje się, że zapasy wystarczą na zaspokojenie popytu w ciągu najbliższych siedmiu dni.

Źródło: AFP, NEXTA



