W skrócie Belgia została sparaliżowana przez ogólnokrajowy strajk, który doprowadził do odwołania wszystkich lotów pasażerskich na lotniskach w Brukseli oraz Charleroi.

Związki zawodowe protestują przeciwko polityce oszczędnościowej rządu Barta De Wevera, który musi znaleźć 10 miliardów euro oszczędności w budżecie na 2027 rok.

Protest spowodował paraliż transportu publicznego w Brukseli, gdzie kursowała tylko część linii metra, oraz wywołał utrudnienia w funkcjonowaniu portu w Antwerpii.

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Belgia została w poniedziałek sparaliżowana przez ogólnokrajowy strajk. Na dwóch głównych lotniskach w Brukseli i Charleroi odwołano loty pasażerskie, a mieszkańcy stolicy mierzą się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu transportu publicznego.

To już jedenasty w tym roku protest związków zawodowych, które sprzeciwiają się polityce oszczędnościowej rządu premiera Barta De Wevera.

Tysiące demonstrantów zgromadziły się o godz. 10 przed Dworcem Północnym w Brukseli. Protest zorganizowały największe belgijskie centrale związkowe, w tym ACV-CSC, FGTB-ABVV oraz Synova. Ich przedstawiciele zarzucają władzom, że planowane cięcia budżetowe po raz kolejny uderzą w pracowników i emerytów.

- Nie wiedzą, co dziś zaprząta myśli ludzi. Ludzie nie są już w stanie opłacać rachunków. Każde kolejne cięcie oznacza kolejny nieopłacony rachunek - mówił Gert Truyens, lider związku Synova.

Związkowcy domagają się bardziej sprawiedliwego rozłożenia ciężaru oszczędności. Ich zdaniem większy udział w naprawie finansów publicznych powinny mieć osoby dysponujące największymi zasobami.

Strajk w Belgii. Lotniska w Brukseli i Charleroi bez samolotów

Najpoważniejsze utrudnienia dotknęły pasażerów linii lotniczych. Do protestu przyłączyli się kontrolerzy ruchu lotniczego z firmy Skeyes, odpowiedzialnej za obsługę belgijskiej przestrzeni powietrznej.

W efekcie od godz. 7 do 21 wstrzymano regularny ruch lotniczy. Na lotniskach Brussels Airport w Zaventem oraz Brussels South Charleroi odwołano zaplanowane na poniedziałek loty pasażerskie.

Skala problemu jest ogromna. Jak informowała belgijska stacja BX1, na lotnisku w Zaventem spodziewano się około 59,5 tys. pasażerów, którzy mieli skorzystać łącznie z 429 zaplanowanych połączeń. Wśród nich było 213 odlotów i 216 przylotów.

Z kolei zarząd lotniska w Charleroi potwierdził, że przez cały poniedziałek nie zostanie obsłużony żaden lot pasażerski.

Bruksela sparaliżowana. Metro, autobusy i tramwaje z utrudnieniami

Chaos komunikacyjny nie kończy się na lotniskach. Protest odczuwają również mieszkańcy korzystający z transportu publicznego.

W poniedziałek rano w Brukseli funkcjonowały tylko dwie z czterech linii metra. Część połączeń tramwajowych i autobusowych została zawieszona, a pozostałe kursowały w ograniczonym zakresie.

Problemy wystąpiły także we Flandrii. Operator transportu publicznego De Lijn zapowiadał, że cztery na dziesięć linii autobusowych i tramwajowych nie będą obsługiwane.

Według belgijskiego nadawcy publicznego VRT do protestujących przyłączyli się również pracownicy sektora morskiego. Oznacza to utrudnienia w funkcjonowaniu portu w Antwerpii, jednego z najważniejszych ośrodków przeładunkowych w Europie.

Belgia szuka miliardów oszczędności. Rząd pod presją

U podstaw protestów leży trudna sytuacja belgijskich finansów publicznych. Rząd Barta De Wevera musi znaleźć około 10 mld euro oszczędności w budżecie na 2027 rok, aby ograniczyć deficyt i dostosować finanse kraju do unijnych wymogów.

Zgodnie z zasadami budżetowymi Unii Europejskiej deficyt sektora finansów publicznych powinien co do zasady pozostawać poniżej 3 proc. PKB, a dług publiczny nie przekraczać 60 proc. PKB.

Belgia znacząco przekracza oba te poziomy. Według majowych prognoz Komisji Europejskiej deficyt budżetowy kraju w 2026 roku miał wynieść 5,2 proc. PKB, a zadłużenie sięgnąć 110 proc. PKB.

Rząd przekonuje o konieczności ograniczania wydatków, podczas gdy związki zawodowe sprzeciwiają się przerzucaniu kosztów oszczędności na pracowników i emerytów.

Źródła: PAP, BX1, The Brussels Times



