Środowy paraliż portu lotniczego Berlin-Brandenburg (BER) to efekt bezkompromisowego stanowiska związku zawodowego ver.di. Decyzja o powstrzymaniu się od pracy przez personel naziemny oraz służby ochrony lotniska sprawiła, że dyrekcja portu została zmuszona do podjęcia radykalnego kroku: całkowitego zawieszenia regularnego ruchu pasażerskiego 18 marca.

Z rozkładu jednym cięciem zniknie około 445 operacji startów i lądowań.

Środa: Lotnicza pustynia na BER

Dla około 57 tysięcy osób oznacza to nagłe przerwanie planów podróży. Sytuacja na BER jest o tyle specyficzna, że mimo normalnego kursowania pociągów regionalnych oraz kolei miejskiej S‑Bahn do stacji podziemnej pod terminalem - sam budynek lotniska pozostanie dla pasażerów bezużyteczny.

Bez personelu obsługującego bramki bezpieczeństwa i stanowiska odpraw lotnisko staje się martwą strefą. Przewoźnicy od rana informują o anulacjach, starając się przekierować ruch na inne dni, ponieważ lotnisko nie będzie w stanie obsłużyć żadnego pasażera rozpoczynającego lub kończącego tam swoją podróż.

Prawa pasażera. Bez ryczałtowego odszkodowania, ale z obowiązkami przewoźnika

W obliczu tak potężnych utrudnień kluczowe staje się zrozumienie ochrony prawnej, jaką daje pasażerom europejskie rozporządzenie WE 261/2004.

W przypadku odwołanego lotu linia lotnicza ma obowiązek zaproponować pełny zwrot kosztów biletu w ciągu siedmiu dni lub zaoferować alternatywne połączenie w najszybszym możliwym terminie (np. zmianę na lot z innego miasta).

Warto jednak podkreślić, że w tej konkretnej sytuacji pasażerom z reguły nie przysługuje zryczałtowane odszkodowanie finansowe (standardowo od 250 do 600 euro).

Wynika to z faktu, że strajk służb ochrony oraz personelu lotniska jest w praktyce często kwalifikowany jako tzw. nadzwyczajne okoliczności, na które przewoźnik nie ma bezpośredniego wpływu.

To jednak nie oznacza, że pasażer zostaje bez ochrony: niezależnie od przyczyny zakłóceń linie nadal mają obowiązek organizować alternatywną podróż lub zwrot oraz - w zależności od sytuacji - zapewnić opiekę (np. posiłki, nocleg i transport).

Czwartek. Komunikacja miejska stanie w wielu regionach

Gdy opadną emocje po środowym strajku na lotnisku, w czwartek ciężar protestu przeniesie się na ulice wielu niemieckich metropolii. Związkowcy tym razem uderzą w transport lokalny (ÖPNV).

Strajki mają objąć m.in. Bawarię, Nadrenię Północną‑Westfalię oraz Hamburg, a w części regionów sytuacja może być doprecyzowywana w ostatniej chwili. W miastach takich jak Monachium (w środę), Kolonia czy Frankfurt nad Menem pasażerowie mogą zastać puste przystanki autobusowe i zamknięte stacje metra.

W tym ponurym krajobrazie pojawiają się jednak informacje dające wytchnienie osobom podróżującym w rejonie stolicy. Berlin nie jest objęty wezwaniem do strajku w komunikacji miejskiej, co oznacza, że stołeczny operator BVG nie zapowiada akcji protestacyjnej.

Co więcej, z listy strajkowej po wcześniejszym zamieszaniu informacyjnym skreślono również Brandenburgię.

Związkowcy mówią o "błędzie komunikacyjnym" w poniedziałkowych zapowiedziach, a ostateczna decyzja zapadła przeciwko strajkowi - w regionie autobusy i pociągi lokalne mają kursować zgodnie z planem.

Eskalacja żądań na tle inflacji

Tło obecnych wydarzeń to głęboki kryzys na linii pracownicy-pracodawcy w sektorze publicznym.

Związek ver.di argumentuje swoje stanowisko rosnącymi kosztami życia i presją płacową, ostrzegając jednocześnie przed pogłębianiem braków kadrowych w transporcie.

Pracodawcy z kolei mówią o ograniczeniach budżetowych i ryzyku dla finansów samorządów.

Tomasz Lejman

