Paraliż transportowy u sąsiada Polski. Nie polecą samoloty, nie ruszy metro
Środowy strajk na lotnisku Berlin-Brandenburg (BER) sparaliżuje ruch pasażerski i wywróci plany dziesiątek tysięcy podróżnych. Skutki odczują także Polacy - port jest ważnym przystankiem przesiadkowym, rodacy latają stamtąd również do pracy za granicą. W czwartek z kolei w wielu regionach Niemiec stanie komunikacja miejska.
Środowy paraliż portu lotniczego Berlin-Brandenburg (BER) to efekt bezkompromisowego stanowiska związku zawodowego ver.di. Decyzja o powstrzymaniu się od pracy przez personel naziemny oraz służby ochrony lotniska sprawiła, że dyrekcja portu została zmuszona do podjęcia radykalnego kroku: całkowitego zawieszenia regularnego ruchu pasażerskiego 18 marca.
Z rozkładu jednym cięciem zniknie około 445 operacji startów i lądowań.
Środa: Lotnicza pustynia na BER
Dla około 57 tysięcy osób oznacza to nagłe przerwanie planów podróży. Sytuacja na BER jest o tyle specyficzna, że mimo normalnego kursowania pociągów regionalnych oraz kolei miejskiej S‑Bahn do stacji podziemnej pod terminalem - sam budynek lotniska pozostanie dla pasażerów bezużyteczny.
Bez personelu obsługującego bramki bezpieczeństwa i stanowiska odpraw lotnisko staje się martwą strefą. Przewoźnicy od rana informują o anulacjach, starając się przekierować ruch na inne dni, ponieważ lotnisko nie będzie w stanie obsłużyć żadnego pasażera rozpoczynającego lub kończącego tam swoją podróż.
Prawa pasażera. Bez ryczałtowego odszkodowania, ale z obowiązkami przewoźnika
W obliczu tak potężnych utrudnień kluczowe staje się zrozumienie ochrony prawnej, jaką daje pasażerom europejskie rozporządzenie WE 261/2004.
W przypadku odwołanego lotu linia lotnicza ma obowiązek zaproponować pełny zwrot kosztów biletu w ciągu siedmiu dni lub zaoferować alternatywne połączenie w najszybszym możliwym terminie (np. zmianę na lot z innego miasta).
Warto jednak podkreślić, że w tej konkretnej sytuacji pasażerom z reguły nie przysługuje zryczałtowane odszkodowanie finansowe (standardowo od 250 do 600 euro).
Wynika to z faktu, że strajk służb ochrony oraz personelu lotniska jest w praktyce często kwalifikowany jako tzw. nadzwyczajne okoliczności, na które przewoźnik nie ma bezpośredniego wpływu.
To jednak nie oznacza, że pasażer zostaje bez ochrony: niezależnie od przyczyny zakłóceń linie nadal mają obowiązek organizować alternatywną podróż lub zwrot oraz - w zależności od sytuacji - zapewnić opiekę (np. posiłki, nocleg i transport).
Czwartek. Komunikacja miejska stanie w wielu regionach
Gdy opadną emocje po środowym strajku na lotnisku, w czwartek ciężar protestu przeniesie się na ulice wielu niemieckich metropolii. Związkowcy tym razem uderzą w transport lokalny (ÖPNV).
Strajki mają objąć m.in. Bawarię, Nadrenię Północną‑Westfalię oraz Hamburg, a w części regionów sytuacja może być doprecyzowywana w ostatniej chwili. W miastach takich jak Monachium (w środę), Kolonia czy Frankfurt nad Menem pasażerowie mogą zastać puste przystanki autobusowe i zamknięte stacje metra.
W tym ponurym krajobrazie pojawiają się jednak informacje dające wytchnienie osobom podróżującym w rejonie stolicy. Berlin nie jest objęty wezwaniem do strajku w komunikacji miejskiej, co oznacza, że stołeczny operator BVG nie zapowiada akcji protestacyjnej.
Co więcej, z listy strajkowej po wcześniejszym zamieszaniu informacyjnym skreślono również Brandenburgię.
Związkowcy mówią o "błędzie komunikacyjnym" w poniedziałkowych zapowiedziach, a ostateczna decyzja zapadła przeciwko strajkowi - w regionie autobusy i pociągi lokalne mają kursować zgodnie z planem.
Eskalacja żądań na tle inflacji
Tło obecnych wydarzeń to głęboki kryzys na linii pracownicy-pracodawcy w sektorze publicznym.
Związek ver.di argumentuje swoje stanowisko rosnącymi kosztami życia i presją płacową, ostrzegając jednocześnie przed pogłębianiem braków kadrowych w transporcie.
Pracodawcy z kolei mówią o ograniczeniach budżetowych i ryzyku dla finansów samorządów.
Tomasz Lejman