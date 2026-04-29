Paraliż przy jednej z największych atrakcji Paryża. Wystarczyło pół godziny

W skrócie Tysiące pszczół obsiadły rower w pobliżu wejścia do metra niedaleko Luwru, co doprowadziło do czasowego zamknięcia wejścia.

Na miejsce wezwano lokalnego pszczelarza, który zebrał rój pszczół skupionych wokół królowej i przyznał, że nie było to łatwe zadanie.

Nie odnotowano przypadków użądlenia, a wiosenne migracje pszczół do miasta są związane z naturalnym podziałem rodzin pszczelich i wzrostem liczby pasiek na dachach paryskich budynków.

Francuskie media relacjonują, że do zdarzenia doszło tuż przed wejściem do metra w pobliżu Luwru. Sytuacja miała miejsce w sobotnie popołudnie, a niedawno nagranie z udziałem roju ok. 10-15 tys. pszczół udostępnił w mediach społecznościowych właściciel roweru, który "upodobały" sobie owady.

Pojazd został przymocowany do barierki, a gdy pojawiły się pszczoły władze podjęły decyzję o zamknięciu wejścia do metra. Następnie wezwano na miejsce lokalnego pszczelarza.

Tysiące pszczół w Paryżu. "To nie było łatwe zadanie"

Właściciel pojazdu stwierdził, że stary rower jego dziadka stał w tym miejscu zaledwie pół godziny, gdy pojawił się rój owadów.

Pszczelarz przekazał w rozmowie z France Info, że w samym centrum skupiska pszczół znajdowała się królowa, przez co musiał działać ostrożnie.

- To nie było łatwe zadanie, bo mieliśmy skupisko pszczół, które mają w zwyczaju chronić swoją królową. Musiałem działać powoli, żeby dotrzeć do królowej, a następnie zebrać wszystkie pszczoły - wyjaśnił.

Rosje pszczół w Paryżu. Owady migrują tam w jednym celu

W mieście nie odnotowano przypadków użądlenia przez pszczoły z roju.

France Info zauważa, że chociaż zaobserwowane zjawisko mogło zaskoczyć obserwatorów, duże skupiska pszczół w mieście nie są niszczył niezwykłym o tej porze roku.

Jak wyjaśniono, wiosną królowa opuszcza przepełniony ul z połową swojego roju. Jest to sposób tych owadów na przetrwanie kolonii. Częstsze wędrówki pszczół do Paryża mają też związek z faktem, że coraz więcej pasiek jest obecnie instalowanych na dachach budynków.

