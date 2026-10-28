W skrócie Hakerzy wykradli dane około 750 tys. obywateli Mołdawii, co stanowi jedną trzecią populacji kraju.

Atak trwał od 19 do 23 października i doprowadził do wstrzymania pracy 82 serwisów państwowych oraz 30 systemów informatycznych.

Premier Vasile Tofan przekazał, że atak był prawdopodobnie elementem kampanii zagranicznych struktur państwowych.

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O sprawie poinformował serwis Today Moldova. Powołując się na oświadczenie władz Mołdawii, przekazał, że hakerzy włamali się do szeregu serwisów państwowych i wykradli dane około 750 tys. obywateli kraju.

Atak trwał od 19 do 23 października. W jego trakcie wstrzymano działanie 82 państwowych serwisów i około 30 systemów informatycznych. Pozwoliło to zatrzymać dalsze uderzenia hakerów.

Mołdawia. Zmasowany atak hakerów. Władze wskazują na luki w zabezpieczeniach

W trakcie ataku doszło do wykradzenia imion, nazwisk, numerów identyfikacyjnych mieszkańców Mołdawii IDNP (odpowiednik polskiego numeru PESEL), informacji o członkach rodzin, danych dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych i lekarzy rodzinnych, posiadania prawa jazdy, emerytur, a także informacji finansowych, dotyczących m.in. zaległości podatkowych.

Mołdawskie władze podkreśliły, że atak był możliwy z powodu licznych luk w zabezpieczeniach państwowych serwisów, z których skorzystali cyberprzestępcy. Rząd nie ujawnił jednak dokładnych "słabych punktów" systemu informatycznego, które mogły ułatwić przeprowadzenie uderzenia.

Serwis "The Moscow Times", powołując się na dane serwisu Worldometer, zwrócił uwagę, że liczba mieszkańców Mołdawii waha się od 2,36 do 2,96 mln osób. Oznacza to, że w wyniku ataku wyciekły dane dotyczące około jednej trzeciej populacji obywateli.

Władze zastrzegły jednak, że pełne dane, dotyczące skali włamania, będą znane po zakończeniu kontroli, które zostały zlecone uprawnionym organom z udziałem Służby Informacji i Bezpieczeństwa Republiki Mołdawii (SIB).

Atak hakerski na Mołdawię. Władzom nie udało się zidentyfikować organizatorów

Do tej pory rządowi Mołdawii nie udało się zidentyfikować organizatorów ataku. Wiadomo jednak, że cała akcja "przebiegała falowo". Mołdawska służba ds. technologii IT i cyberbezpieczeństwa (STISC) ujawniła, że w sumie odnotowano około 11 mln prób nieuprawnionego dostępu.

"Specjaliści pracują nad usunięciem luk w zabezpieczeniach, przez które cyberprzestępcy włamali się do systemów państwowych" - czytamy w publikacji The Moscow Times. Serwis dodał ponadto, że nie wskazano terminów zakończenia prac, ale oświadczono, że część oficjalnych serwisów wznowiła działanie. Mowa o około 10 stronach internetowych.

Premier Mołdawii Vasile Tofan przyznał, że obecnie występują problemy w funkcjonowaniu pięciu resortów odpowiedzialnych za technologie informacyjne. Ponadto poinformował, że podjęto "szereg środków nadzwyczajnych" związanych z atakiem.

Tofan stwierdził też, że cały atak był najprawdopodobniej częścią szeroko zakrojonej kampanii z udziałem zagranicznych struktur państwowych. Z kolei celem uderzenia były najpewniej nie tylko dane osobowe obywateli, ale także informacje dotyczące infrastruktury cyfrowej całego kraju.

Źródła: Today Moldova, The Moscow Times



