Od 7 lipca do 5 sierpnia trwają tymczasowe kontrole graniczne między Polską i Niemcami. Strażnicy graniczni stanęli na 52 przejściach i wyrywkowo kontrolują samochody wjeżdżające do naszego kraju.

Nie lepiej było w środę, kiedy do granicy z Polską powstał korek długi na 13 km - podała redakcja programu Tagesschau. "Wiele ciężarówek zjechało z autostrady i próbowało ominąć zator drogami lokalnymi" - relacjonowano.

Utrudnienia uderzają w niemieckie firmy. Izby handlowo-przemysłowe z Brandenburgii zaapelowały do ministra spraw wewnętrznych o ustanowienie tzw. szybkiego pasa ruchu na dwóch autostradach: A12 i A15. Umożliwiłoby to szybszy dojazd do pracy dla mieszkańców regionów przygranicznych.