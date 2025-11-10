W skrócie W USA odwołano już ponad tysiąc lotów z powodu cięć budżetowych i braków kadrowych w służbie kontroli lotów.

Federalna Administracja Lotnictwa wprowadza coraz większe ograniczenia w liczbie lotów na głównych lotniskach.

Przewoźnicy i władze apelują o zakończenie shutdownu, który prowadzi do paraliżu transportu lotniczego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

FlightAware, strona internetowa śledząca loty, poinformowała, że w poniedziałek do godziny 7:45 czasu lokalnego (13:45 w Polsce) w USA odwołano ponad 1550 lotów, a 1200 opóźniono.

Wcześniej, w niedzielę, odwołano 2950 lotów, a prawie 10 800 opóźniono. Jak oceniła agencja Reutera, był to najgorszy dzień pod względem zakłóceń w lotach od czasu zamknięcia rządu 1 października.

USA. Shutdown paraliżuje lotniska. "Będzie gorzej"

Sekretarz Transportu Sean Duffy ostrzegał przed jeszcze większymi utrudnieniami w okresie poprzedzającym Święto Dziękczynienia, które w tym roku przypada 27 listopada. - Będzie tylko gorzej… na dwa tygodnie przed Świętem Dziękczynienia zobaczycie, że ruch lotniczy zmaleje do strużki - powiedział w CNN.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nakazała liniom lotniczym redukcję o 4 proc. liczby lotów dziennie, począwszy od piątku, na 40 głównych lotniskach z powodu obaw o bezpieczeństwo kontroli ruchu lotniczego. Redukcje lotów mają osiągnąć 6 proc. we wtorek, a następnie 10 proc. do 14 listopada.

FAA poinformowała także o problemach kadrowych w 12 wieżach kontroli ruchu lotniczego.

Shutdown w USA. Brakuje kontrolerów ruchu lotniczego

Zamknięcie działalności rządu, które trwa już rekordowe 40 dni, doprowadziło do niedoborów kontrolerów ruchu lotniczego, którzy, podobnie jak inni pracownicy federalni, nie otrzymują wynagrodzenia od tygodni.

Co prawda Senat USA zagłosował w niedzielę późnym wieczorem za przyjęciem ustawy kończącej zamknięcie rządu, jednak - jeśli dojdzie do jej uchwalenia - pakiet musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów i przesłany prezydentowi Donaldowi Trumpowi do podpisu, co może potrwać kilka dni.

Wobec tego Duffy zapowiedział, że nie planuje cofnięcia ograniczeń lotów, dopóki kontrolerzy nie zaczną wracać do pracy, a dane dotyczące bezpieczeństwa się nie poprawią.

Paraliż lotniczy w USA. "Tysiące opóźnień i odwołań lotów"

American Airlines wezwały do szybkiego zatwierdzenia ustawy w Senacie, zauważając, że od 40 dni "pracownicy lotnictwa federalnego nie otrzymują wynagrodzeń, a nasi klienci zmagają się z tysiącami opóźnień i odwołań lotów z powodu zamknięcia rządu".

Wiele linii lotniczych zaplanowało już odwołania lotów na najbliższe dni. Na przykład United Airlines zlikwiduje we wtorek 269 rejsów.

Źródło: Reuters

Mentzen uderza w Kaczyńskiego w ''Politycznym WF-ie'': Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem Polsat News Polsat News