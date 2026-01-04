Paraliż lotnisk w całej Grecji, odwołane loty. "Nieokreślone problemy"

Lotniska w całej Grecji zawiesiły w niedzielę przyloty i odloty z powodu nieokreślonych problemów z częstotliwościami radiowymi - poinformowała grecka telewizja państwowa i krajowy urząd lotnictwa. Przyczyna zakłóceń jest badana. Według niektórych komunikatów przestrzeń powietrzna będzie zamknięta do godziny 16 czasu lokalnego. Loty są przekierowywane do krajów sąsiednich.

Osoba w ciemnej odzieży z plecakiem na ramieniu stoi przed dużą tablicą przylotów i odlotów na lotnisku, patrząc na rozkład lotów, przy stanowiskach odprawy widocznych w tle.
Władze poinformowały, że badają przyczynę zdarzenia. Agencja Reutera podała, że doszło do nieokreślonych problemów z częstotliwościami radiowymi 

Niektóre loty nad Ateńskim Rejonem Informacji Lotniczej (FIR) były obsługiwane, ale ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska - poinformował grecki urząd lotnictwa cywilnego.

Monitory lotów wykazały, że grecka przestrzeń powietrzna jest w dużej mierze pusta.

Grecja. Paraliż ruchu lotniczego. Loty przekierowywane do sąsiednich krajów

Państwowy nadawca ERT poinformował, że przyloty i odloty zostały zawieszone o godzinie 9.00 czasu lokalnego (godz. 8 czasu polskiego), donosząc z terminala odlotów na lotnisku im. Eleftheriosa Venizelosa w Atenach, który był przepełniony podróżnymi.

Nadawca poinformował, że loty są przekierowywane do krajów sąsiednich. W Izraelu rzecznik Zarządu Portów Lotniczych poinformował, że grecka przestrzeń powietrzna jest zamknięta do godziny 16.00 czasu lokalnego, ostrzegając podróżnych przed opóźnieniami w przylotach i odlotach.

    Holandia. Setki odwołanych lotów. Służby nie nadążają z odśnieżaniem

    Znaczne utrudnienia dotknęły w niedzielę także podróżujących na holenderskim lotnisku Amsterdam-Schiphol Portal Travel and Tour World poinformował, że śnieg, lód i silny wiatr doprowadziły do opóźnień i zmusiły do odwołania setek lotów.

    Opóźnienia dotyczą przede wszystkich rejsów linii: KLM, Air France, Lufthansa, British Airways, Iberia i Air Baltic.

    holenderskie służby walczą z trudnymi warunkami pogodowymi już od piątku, jednak w weekend problem się nasilił. Odśnieżanie i odladzanie były znacznie utrudnione przez ograniczoną widoczność.

    Źródło: Reuters

