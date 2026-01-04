Paraliż lotnisk w całej Grecji, odwołane loty. "Nieokreślone problemy"
Lotniska w całej Grecji zawiesiły w niedzielę przyloty i odloty z powodu nieokreślonych problemów z częstotliwościami radiowymi - poinformowała grecka telewizja państwowa i krajowy urząd lotnictwa. Przyczyna zakłóceń jest badana. Według niektórych komunikatów przestrzeń powietrzna będzie zamknięta do godziny 16 czasu lokalnego. Loty są przekierowywane do krajów sąsiednich.
Władze poinformowały, że badają przyczynę zdarzenia. Agencja Reutera podała, że doszło do nieokreślonych problemów z częstotliwościami radiowymi
Niektóre loty nad Ateńskim Rejonem Informacji Lotniczej (FIR) były obsługiwane, ale ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska - poinformował grecki urząd lotnictwa cywilnego.
Monitory lotów wykazały, że grecka przestrzeń powietrzna jest w dużej mierze pusta.
Grecja. Paraliż ruchu lotniczego. Loty przekierowywane do sąsiednich krajów
Państwowy nadawca ERT poinformował, że przyloty i odloty zostały zawieszone o godzinie 9.00 czasu lokalnego (godz. 8 czasu polskiego), donosząc z terminala odlotów na lotnisku im. Eleftheriosa Venizelosa w Atenach, który był przepełniony podróżnymi.
Nadawca poinformował, że loty są przekierowywane do krajów sąsiednich. W Izraelu rzecznik Zarządu Portów Lotniczych poinformował, że grecka przestrzeń powietrzna jest zamknięta do godziny 16.00 czasu lokalnego, ostrzegając podróżnych przed opóźnieniami w przylotach i odlotach.
Holandia. Setki odwołanych lotów. Służby nie nadążają z odśnieżaniem
Znaczne utrudnienia dotknęły w niedzielę także podróżujących na holenderskim lotnisku Amsterdam-Schiphol Portal Travel and Tour World poinformował, że śnieg, lód i silny wiatr doprowadziły do opóźnień i zmusiły do odwołania setek lotów.
Opóźnienia dotyczą przede wszystkich rejsów linii: KLM, Air France, Lufthansa, British Airways, Iberia i Air Baltic.
holenderskie służby walczą z trudnymi warunkami pogodowymi już od piątku, jednak w weekend problem się nasilił. Odśnieżanie i odladzanie były znacznie utrudnione przez ograniczoną widoczność.
Źródło: Reuters