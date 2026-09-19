Para prezydencka odwiedziła miejsce zamachów w Nowym Jorku. Oddali hołd ofiarom

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką, oddali hołd ofiarom ataków z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Para prezydencka złożyła też wieńce pod Drzewem Przetrwania. Wizyta polskiego przywódcy w USA ma związek z 81. Sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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Para prezydencka przy pomniku ofiar 11 września w Nowym Jorku, przy nazwiskach i małych flagach USA.
Para prezydencka odwiedziła miejsce zamachów z 11 września 2001 roku w Nowym JorkuMikołaj Bujak/KPRPmateriały prasowe

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka uczcili pamięć ofiar zamachów z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, składając wieńce pod Drzewem Przetrwania.
  • W ramach wizyty w USA para prezydencka odwiedziła Strefę Zero oraz pomniki-wodospady upamiętniające ataki na bliźniacze wieże World Trade Center.
  • Grusza Callery'ego, znana jako Drzewo Przetrwania, przetrwała zamachy i obecnie jest symbolem odporności oraz miejscem corocznego przekazywania sadzonek społecznościom dotkniętym tragediami.
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Wizyta pary prezydenckiej w Strefie Zero była pierwszym punktem wizyty Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Nowy Jork. Polska para prezydencka złożyła hołd ofiarom 11 września

W 2026 r. mija 25 lat od kiedy - 11 września 2001 roku - 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. Był to najbardziej śmiercionośny zamach terrorystyczny w historii USA; zginęło w nim 2996 osób, a tysiące zostały ranne.

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Po zamachach NATO po raz pierwszy uruchomiło art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Siły amerykańskie i ich sojusznicy szybko pozbawiły talibów władzy w Afganistanie. Do końca 2001 r. utracili oni kontrolę nad głównymi miastami i częściowo wycofali się m.in. do Pakistanu. Przez następne dwie dekady prowadzili rebelię przeciwko wspieranemu przez Zachód rządowi w Kabulu.

Drzewo Przetrwania, grusza Callery'ego, przetrwała ataki terrorystyczne z 11 września na World Trade Center. Poważnie uszkodzonym drzewem z wyrwanymi korzeniami, spalonymi i połamanymi gałęziami zajął się nowojorski Departament Parków i Rekreacji. Udało się je uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.

USA. Miejsce upamiętnienia zamachów na World Trade Center

Grusza Callery'ego stanowi symbol odporności, przetrwania i odrodzenia. Zgodnie z tradycją sadzonki z niej przekazuje się co roku trzem społecznościom, które doświadczyły różnych tragedii w ostatnich latach, m.in. po zamachach w Bostonie, Las Vegas, Madrycie, a także huraganów, które nawiedziły dzielnicę Queens oraz Portoryko.

Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane "zwierciadłem nieobecności". Zlokalizowane są w miejscu, gdzie stały obydwa zburzone przez terrorystów w wyniku uderzenia samolotami gmachy.

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