W skrócie Papież Leon XIV podczas audiencji zwrócił się do Polaków, podkreślając rolę lekcji religii w szkołach.

Od 1 września 2026 r. lekcje religii mogą odbywać się wyłącznie na początku lub na końcu dnia w polskich szkołach.

Minister Barbara Nowacka oceniła te zmiany jako racjonalne, oczekiwane i pozytywne.

Hierarchowie Kościoła Katolickiego sprzeciwiają się nowym zasadom dotyczącym lekcji religii.

Kościelni przedstawiciele uważają, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej marginalizują lekcje religii.

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Podczas środowej audiencji Leon XIV zwrócił się do Polaków. Przypomniał o roli katechezy i uczęszczania na lekcje religii przez młodych wiernych.

- Serdecznie pozdrawiam Polaków! Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i Kościoła - stwierdził na placu Świętego Piotra.

- Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim wam błogosławię! - powiedział papież.

Zmiany w lekcjach religii. Barbara Nowacka: Racjonalne, oczekiwane i pozytywnie

Od września w polskich szkołach obowiązują nowe zasady nauczania lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego.

- Zmiany, które wprowadziłam - jedna godzina religii zamiast dwóch oraz lekcje religii na pierwszej lub ostatniej godzinie - są racjonalne, oczekiwane i pozytywnie odbierane. Tymczasem część kleru, zamiast zastanowić się, dlaczego młodzi ludzie coraz rzadziej chodzą na religię i co zrobić, by chcieli być bliżej Kościoła, atakuje edukację zdrowotną - powiedziała minister Nowacka w rozmowie z "Faktem".

Mniej lekcji religii w szkołach. Hierarchowie przeciwko zmianom

Nowym zasadom dotyczącym lekcji religii sprzeciwiają się kościelni hierarchowie. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP biskup Wojciech Osiał zapowiedział działania na rzecz zmiany przepisów.

"Trzeba powiedzieć to jasno: decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. (…) Nie zgadzamy się na marginalizowanie lekcji religii" - napisał w liście skierowanym do nauczycieli.

- Usiłuje się za wszelką cenę, także podstępem i także z łamaniem praw, wyprowadzić religię ze szkoły, uczynić ze szkoły świecką placówkę - skomentował zmiany biskup Marek Mendyk.

Źródło: Vatican News



