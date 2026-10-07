W skrócie Leon XIV zwołał największe zgromadzenie biskupów w swoim pontyfikacie, w którym bierze udział ponad 100 duchownych z całego świata.

Tematem spotkania są dyskusje o nauczaniu Kościoła Katolickiego w kontekście życia rodzinnego, w tym kwestii społeczności LGBT i osób rozwiedzionych.

Wydarzenie upamiętnia 10. rocznicę dokumentu 'Amoris Laetitia', w którym papież Franciszek apelował o większą współczucie wobec katolików żyjących w związkach niesakramentalnych.

Leon XIV podkreślił potrzebę uznania działania łaski w trudnych sytuacjach rodzinnych i zachęcał do poszukiwania nowych sposobów wsparcia współczesnych rodzin.

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Największe w dotychczasowym pontyfikacie Leona XIV, otwiera się w nowym oknie spotkanie biskupów z całego świata potrwa do 14 października.

W zgromadzeniu biorą udział przewodniczący konferencji biskupów ze 115 krajów, a także 11 katolickich par, które mają podzielić się świadectwami na temat swojego życia. Obecny jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.

Zebranie ma na celu przeprowadzenie dyskusji dotyczącej nauczania Kościoła Katolickiego w kontekście życia rodzinnego.

Zmiany w Kościele katolickim? Leon XIV zwołał biskupów

Oczekuje się, że biskupi podejmą najbardziej kontrowersyjne z katolickiego punktu widzenia tematy - społeczności LGBT oraz tych, którzy rozwiedli się i ponownie zawarli związek małżeński. Kwestie te nie znalazły się w formalnym planie wydarzenia.

Otwierając zgromadzenie Leon XIV zaapelował do duchownych o znalezienie "odnowionych sposobów" pomagania współczesnym rodzinom oraz słuchanie także "tych dotkniętych trudnościami, samotnością, a czasem nawet widocznymi porażkami".

- Możemy z pewnością wiele się od nich nauczyć. Ich życie stawia przed nami również pytania, które zasługują na to, by stawić im czoła z odwagą - dodał.

Leon XIV zauważył, że "w wielu kontekstach ujawnił się rosnący dystans między sposobem, w jaki przeżywane są seks i intymność, a chrześcijańską wizją małżeństwa", a młodzi ludzie mają trudności w podjęciu "zobowiązania na całe życie".

Leon XIV o kondycji współczesnych rodzin. Wskazał wyzwania

Wśród wyzwań stojących przed rodzinami na świecie papież wymienił niestabilność ekonomiczną, migrację, przemoc i samotność. - Istnieją sytuacje naznaczone ograniczeniami, ranami i wyraźnymi porażkami - powiedział, wskazując, że "kruchość należy do naszej wspólnej kondycji ludzkiej, a zatem także do życia Kościoła".

Głowa Kościoła wskazała, że "potrzebujemy łaski, przebaczenia i nowych początków, aby wypełniać wolę Bożą". - Uczymy się również, że sama wierność jest łaską, którą należy przyjąć, i drogą, którą trzeba stopniowo odnawiać, często poprzez próby - mówił Leon XIV.

- Jaki rodzaj Kościoła spotykają ludzie właśnie wtedy, gdy są najbardziej krusi? Czy nasze wspólnoty pomagają im odkryć, że wciąż mają swoje miejsce, odpowiedzialność i dary, którymi mogą się dzielić? Czy prawda, którą głosimy, może być przyjęta za sprawą cierpliwości, bliskości i miłosierdzia naszej obecności duszpasterskiej? - pytał papież.

Leon XIV modlił się także o to, aby Bóg "dał nam wolność, abyśmy słuchali siebie nawzajem, mądrość, abyśmy rozpoznawali Jego dzieło pośród Jego ludu, i odwagę, abyśmy podążali tam, gdzie nas prowadzi".

Leon XIV przypomina nauczanie Franciszka. W tle m.in. rozwodnicy

Zebranie ma uczcić 10. rocznicę powstania "Amoris Laetitia" ("Radość miłości"), dokumentu, w którym papież Franciszek wezwał Kościół, aby był mniej surowy i bardziej współczujący wobec "niedoskonałych" katolików, na przykład tych, którzy rozwiedli się i ponownie zawarli związek małżeński.

Zgodnie z nauczaniem Kościoła, katolicy, którzy ponownie wstąpili w związek małżeński, jeśli nie powstrzymają się od współżycia z nowym partnerem, nie mogą przystępować do komunii. Ich pierwsze małżeństwo jest nadal ważne w oczach Kościoła.

Poprzednik Leona XIV w roli biskupa Rzymu, otwiera się w nowym oknie złagodził nieco tę interpretację, stwierdzając, że osoby, które ponownie zawarły małżeństwo, mogą otrzymać "pomoc sakramentów". Nie przedstawił jednak ogólnej wykładni, która obowiązywałaby w całym Kościele.

Leon XIV w swoim wystąpieniu przekonywał, że Kościół musi "uznawać działanie łaski nawet w sytuacjach naznaczonych ograniczeniami, ranami i pozorną porażką".

Źródło: Reuters



