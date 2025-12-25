Papież złożył życzenia świąteczne. Zwrócił się do Polaków

Papież Leon XIV w bożonarodzeniowym orędziu wezwał do zakończenia wszelkich wojen na świecie. W szczególności zwrócił uwagę na konflikty zbrojne w Ukrainie i w Strefie Gazy. Papież złożył też wiernym świąteczne życzenia w kilkunastu językach - również po polsku.

- Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia - mówił w języku polskim papież Leon XIV podczas swojego świątecznego błogosławieństwa Urbi et Orbi - miastu i światu.

Na placu Świętego Piotra w Watykanie zgromadziły się w południe dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata, aby wspólnie z papieżem celebrować Boże Narodzenie. Oprócz złożenia tradycyjnych świątecznych życzeń, Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie walk w Ukrainie i podjęcie szczerego i pełnego szacunku dialogu.

Papieskie orędzie na Boże Narodzenie. Apel o pokój na świecie

Papież, który wielokrotnie opowiadał się za zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, ponownie zmówił modlitwę za walczących na froncie Ukraińców.

- Modlimy się w szczególności za umęczony naród ukraiński: niech ucichnie huk broni, a zaangażowane strony, wspierane przez wysiłek społeczności międzynarodowej, znajdą odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu - powiedział.

    Leon XIV zwrócił uwagę na oczyszczający wymiar wiary, szczególnie w obliczu trwających wojen. - Jezus Chrystus jest naszym pokojem przede wszystkim dlatego, że uwalnia nas od grzechu, a następnie, ponieważ wskazuje nam drogę, którą należy podążać, aby przezwyciężyć konflikty, wszystkie konflikty, od międzyludzkich po międzynarodowe - mówił.

    Jak dodał, "kruche jest ciało bezbronnych narodów, doświadczonych przez tak wiele wojen, trwających lub zakończonych, pozostawiających po sobie gruzy i otwarte rany".

    Papież o pokoju w Strefie Gazy. Zwrócił się do Europejczyków

    W dalszej części orędzia Leon XIV prosił o "sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo dla Libanu, Palestyny, Izraela i Syrii".

    Z kolei Europę wezwał do tego, by pozostawała wierna swoim chrześcijańskim korzeniom i wspierała pozostałe kontynenty w utrzymaniu globalnego pokoju.

    - Księciu Pokoju powierzamy cały kontynent europejski, prosząc, aby nadal inspirował go duchem wspólnoty i współpracy, wiernym jego chrześcijańskim korzeniom i historii, solidarnym i otwartym na tych, którzy są w potrzebie - powiedział Leon XIV.

      Papież, który przez lata pełnił posługę misyjną w Peru i apeluje o godne traktowanie migrantów, podkreślił w zeszłym miesiącu, że trwały pokój w Strefie Gazy powinien zostać osiągnięty jak najszybciej, a jednym z rozwiązań konfliktu byłoby utworzenie państwa palestyńskiego.

      Leon XIV obchodzi swoje pierwsze Boże Narodzenie jako głowa Kościoła katolickiego. W swoim przemówieniu zawarł kluczowe kwestie, o jakie apeluje w swoim pontyfikacie, m.in. pomoc bezdomnym, zapewnienie schronienia dla migrantów i pokój na świecie.

