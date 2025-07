Zgodnie z komunikatem podczas rozmowy "podkreślono ponownie znaczenie dialogu, jako najlepszej drogi do zakończenia działań wojennych", a samo spotkanie z ukraińskim przywódcą przebiegło w serdecznej atmosferze.

Leon XIV zaznaczył swoją solidarność z narodem ukraińskim , wyrażając ból z powodu ofiar, ponawiając modlitwę i zachęcając do "wszelkich wysiłków na rzecz uwolnienia jeńców oraz poszukiwania wspólnych rozwiązań konfliktu".

Castel Gandolfo. Leon XIV wraca do wieloletniej tradycji

Leon XIV swoim wyjazdem do Castel Gandolfo wrócił do wieloletniej tradycji, którą przerwał jego poprzednik.

Castel Gandolfo przez stulecia było miejsce wybieranym przez kolejnych papieży jako cel ich wakacyjnych podróży do czasu, gdy na czele Kościoła katolickiego nie stanął Franciszek. W czasie trwającego 12 lat pontyfikatu ani razu nie udał się on na wakacje do Castel Gandolfo.