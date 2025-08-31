W skrócie Papież Leon XIV wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie i okazania wsparcia modlitwą oraz gestami miłosierdzia.

Zwrócił uwagę na tragedie na świecie, w tym strzelaninę w USA oraz katastrofę łodzi z migrantami.

Podkreślił wagę pokory, wolności i otwartości Kościoła, zachęcając do życia zgodnie z naukami Jezusa.

Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra Leon XIV, powiedział: - Niestety wojna na Ukrainie trwa, siejąc śmierć i zniszczenie. Także w tych dniach bombardowania trafiły w różne miasta, w tym stolicę - Kijów, powodując wiele ofiar.

- Ponawiam moją bliskość z narodem ukraińskim i ze wszystkimi zranionymi rodzinami. Zachęcam wszystkich, by nie ulegali obojętności, ale by okazywali swoją bliskość modlitwą i konkretnymi gestami miłosierdzia - wezwał.

Watykan. Papież o wojnie w Ukrainie: Głos broni musi zamilknąć

Papież oświadczył: - Powtarzam z mocą mój pilny apel o natychmiastowe zawieszenie broni i poważne zaangażowanie na rzecz dialogu. To czas, aby rządzący zrezygnowali z logiki broni i weszli na drogę negocjacji oraz pokoju przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej.

- Głos broni musi zamilknąć, zaś musi wznieść się głos braterstwa i sprawiedliwości - dodał Leon XIV.

Mówił następnie po angielsku o strzelaninie w kościele przy katolickiej szkole w Minneapolis w USA: - Kierujemy nasze modlitwy za ofiary tragicznej strzelaniny podczas szkolnej mszy w amerykańskim stanie Minnesota, a także za niezliczoną liczbę dzieci, zabitych i ranionych każdego dnia na świecie.

- Błagajmy Boga o to, by skończyła się pandemia broni; wielkiej i małej, która dotyka nasz świat - dodał.

Papież modlił się także za ofiary katastrofy łodzi z migrantami, którzy próbowali dostać się na Wyspy Kanaryjskie pokonując 1100 kilometrów. Łódź przewróciła się koło atlantyckich wybrzeży Mauretanii. Zginęło ponad 50 osób, a około 100 jest zaginionych.

Leon XIV podkreślił, że takie tragedie powtarzają się codziennie na świecie. Następnie wezwał do modlitwy o to, aby wszyscy, jednostki i społeczeństwa, w pełni wcielili w życie słowa Jezusa: "Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie".

Apel Leona XIV. "Bezsensownie porównujemy się jedni z drugimi"

Papież przypomniał, że w poniedziałek obchodzony będzie Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Podkreślił, że ustanowił go 10 lat temu papież Franciszek w porozumieniu z ekumenicznym prawosławnym patriarchą Bartłomiejem I. W tym roku hasłem tego dnia są słowa: "Ziarna pokoju i nadziei".

W rozważaniach przed południową modlitwą Leon XIV zachęcał do tego, by spojrzeć na siebie oczami Jezusa.

Apelował: - Przemyślmy, jak często sprowadzamy życie do rywalizacji, jak potrafimy tracić równowagę, aby uzyskać uznanie, jak bezsensownie porównujemy się jedni z drugimi. Zatrzymajmy się, aby zastanowić się, pozwolić się poruszyć Słowu, które podważa priorytety zajmujące nasze serca: jest to doświadczenie wolności. - Jezus wzywa nas do wolności - dodał Leon XIV.

Powiedział też: - Zazwyczaj ten, kto się wywyższa, wydaje się nie znajdować nic ciekawszego od siebie samego i w gruncie rzeczy jest bardzo niepewny siebie. Ale ten, kto zrozumiał, że jest niezwykle cenny w oczach Boga, kto głęboko czuje, że jest synem lub córką Boga, ma większe powody do wywyższania się i ma godność, która sama z siebie jaśnieje.

Leon XIV zachęcił wiernych: - Prośmy dzisiaj, aby Kościół był dla wszystkich szkołą pokory, czyli takim domem, w którym zawsze jest się mile widzianym, gdzie nie trzeba walczyć o miejsce, gdzie Jezus może nadal przemawiać i uczyć nas swojej pokory, swojej wolności.

