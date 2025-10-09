W skrócie Papież Leon XIV podkreślił rolę dziennikarzy w kształtowaniu sumień i rzetelności informacji.

Zwrócił uwagę na potrzebę rozróżniania prawdy od fałszu w czasach kryzysu medialnego.

Zaapelował o odpowiedzialność, etykę i odwagę dziennikarzy wobec rozwoju sztucznej inteligencji i praktyki click baitów.

Papież Leon XIV spotkał się z przedstawicielami największych agencji prasowych, zrzeczonych w ramach organizacji MINDS International. Podczas audiencji podkreślał rolę dziennikarzy w "kształtowaniu sumień i wspieraniu krytycznego myślenia".

- Sektor komunikacji nie może oddzielać swojej działalności od służby prawdzie - wskazywał. Papież zaapelował także, aby dziennikarze "nigdy nie sprzedawali swojej wiarygodności".

Leon XIV zauważył, że "wydarzenia współczesnego świata domagają się szczególnego rozeznania i odpowiedzialności", które jest szczególnie cenne w czasach kryzysu związanego z nieodróżnianiem prawdy od fałszu. Papież odniósł się do największych zagrożeń, z jakimi muszą mierzyć się współczesne media.

Leon XIV: Wolny dostęp do informacji to jeden z filarów naszych społeczeństw

Leon XIV przywołał słowa niemieckiej politolog Hanny Arendt: "Idealnym poddanym totalitarnego jest człowiek, dla którego rozróżnienie między faktem a fikcją oraz między prawdą a fałszem przestaje istnieć".

- Wolny dostęp do informacji jest jednym z filarów, które podtrzymują gmach naszych społeczeństw i dlatego jesteśmy wezwani, by go bronić i gwarantować - podkreślał papież.

Watykan. Papież z apelem do dziennikarzy. Mówił o "click baitach"

Ojciec Święty zwrócił uwagę na rozpowszechnione w mediach zjawisko "click baitów". Wskazał, że "antidotum na rozprzestrzenianie się śmieciowych informacji" powinna stanowić postawa dziennikarzy, ich "kompetencja, odwaga i etyczne wyczucie".

Leon XIV podkreślił także, że agencje informacyjne w swojej pracy powinny łączyć "ekonomiczną trwałość instytucji z ochroną prawa do rzetelnej i wyważonej informacji".

- Musimy czuwać, by technologia nie zastąpiła człowieka, i by informacja oraz algorytmy, które ją dziś kształtują, nie znalazły się w rękach nielicznych - powiedział, odnosząc się do zmian wynikających z rozwoju technologicznego.

Źródło: Vatican News

