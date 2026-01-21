W skrócie Papież Leon XIV podczas katechezy w watykańskiej Auli Pawła VI zwrócił się z przesłaniem do Polaków.

Podkreślił, że receptą na szczęśliwe życie jest budowanie Królestwa Chrystusowego poprzez ludzką życzliwość i promowanie wartości chrześcijańskich.

Papież poprosił o modlitwę w swojej intencji oraz przypomniał o trwającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Poprzez sakrament chrztu Bóg zawarł z każdym z nas przymierze, które realizujemy przez człowieczeństwo - powiedział w środę w watykańskiej Auli Pawła VI Ojciec Święty.

Jak tłumaczył, budowa "Królestwa Chrystusowego" jest możliwa poprzez "gest ludzkiej życzliwości" oraz "promowanie wartości chrześcijańskich".

- To sprawdzona recepta na szczęśliwe życie. Wszystkim wam błogosławię! - zakończył papież Leon XIV.

Hierarcha prosił zgromadzonych o modlitwę w jego intencji. Przypomniał też o trwającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan.

Watykan. Katecheza z udziałem papieża Leona XIV

W środę papież wspólnie z wiernymi rozważał w ramach katechezy fragmenty Ewangelii św. Jana.

- W Chrystusie Bóg objawił nam samego siebie, a jednocześnie ukazał nam naszą prawdziwą tożsamość dzieci stworzonych na obraz Słowa - tłumaczył zgromadzonym Leon XIV.

- Jeśli Jezus ma prawdziwe ciało, to przekazywanie prawdy Bożej realizuje się w tym ciele, poprzez właściwy mu sposób postrzegania i odczuwania rzeczywistości, poprzez jego sposób życia w świecie i przemierzania - zaznaczył.

Źródło: Vatican News

"Wydarzenia": Mimo rozwodu nadal są małżeństwem. W składzie orzekającym był "neosędzia" Polsat News