Papież z przesłaniem do Polaków. Podał receptę na szczęśliwe życie
Leon XIV wezwał Polaków do "gestów ludzkiej życzliwości" oraz "promowania wartości chrześcijańskich". Zdaniem Ojca Świętego wyznawanie tych zasad prowadzi do budowy Królestwa Chrystusowego. W przypadającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan papież poprosił Polaków o modlitwę w jego intencji.
W skrócie
- Papież Leon XIV podczas katechezy w watykańskiej Auli Pawła VI zwrócił się z przesłaniem do Polaków.
- Podkreślił, że receptą na szczęśliwe życie jest budowanie Królestwa Chrystusowego poprzez ludzką życzliwość i promowanie wartości chrześcijańskich.
- Papież poprosił o modlitwę w swojej intencji oraz przypomniał o trwającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan.
- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Poprzez sakrament chrztu Bóg zawarł z każdym z nas przymierze, które realizujemy przez człowieczeństwo - powiedział w środę w watykańskiej Auli Pawła VI Ojciec Święty.
Jak tłumaczył, budowa "Królestwa Chrystusowego" jest możliwa poprzez "gest ludzkiej życzliwości" oraz "promowanie wartości chrześcijańskich".
- To sprawdzona recepta na szczęśliwe życie. Wszystkim wam błogosławię! - zakończył papież Leon XIV.
Hierarcha prosił zgromadzonych o modlitwę w jego intencji. Przypomniał też o trwającym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan.
Watykan. Katecheza z udziałem papieża Leona XIV
W środę papież wspólnie z wiernymi rozważał w ramach katechezy fragmenty Ewangelii św. Jana.
- W Chrystusie Bóg objawił nam samego siebie, a jednocześnie ukazał nam naszą prawdziwą tożsamość dzieci stworzonych na obraz Słowa - tłumaczył zgromadzonym Leon XIV.
- Jeśli Jezus ma prawdziwe ciało, to przekazywanie prawdy Bożej realizuje się w tym ciele, poprzez właściwy mu sposób postrzegania i odczuwania rzeczywistości, poprzez jego sposób życia w świecie i przemierzania - zaznaczył.
Źródło: Vatican News