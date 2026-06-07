W skrócie Ponad milion osób uczestniczyło w mszy świętej odprawianej przez papieża Leona XIV w centrum Madrytu.

Podczas wizyty papież spotkał się z królem Filipem VI, królową Letycją oraz młodzieżą przed stadionem Santiago Bernabeu.

Plan pielgrzymki obejmuje również wizyty w Barcelonie, na Wyspach Kanaryjskich oraz spotkania z migrantami i członkami zakonu Augustianów.

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Niedzielna msza święta z udziałem Leona XIV odbyła się na placu Cibeles w centrum Madrytu. W sumie udział w niej wzięło ok. 1,2 mln wiernych - poinformował Watykan. Zgromadzeni na placu i pobliskich ulicach pozdrawiali Ojca Świętego w drodze na mszę trzymając w rękach papieskie flagi i skandując "Niech żyje papież".

Wśród wiernych zgromadzonych na placu w stolicy Hiszpanii znaleźli się również król Filip VI i królowa Letycja, z którymi Leon XIV spotkał się już w sobotę w pałacu królewskim.

Podczas homilii papież apelował do Hiszpanów, by nie patrzyli na religię jak "na muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz na szkołę wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołę, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim, ponieważ nikt nie może klękać przed Panem, gardząc jednocześnie swoim bratem".

Wezwał również do pomagania osobom, które potrzebują pomocy. - Bóg utożsamia się z ubogimi, uciśnionymi, samotnymi i opuszczonymi - mówił Leon XIV. Po mszy papież wziął udział w procesji z okazji Bożego Ciała, które w Hiszpanii obchodzone jest w niedzielę.

Papież Leon XIV z pielgrzymką w Hiszpanii

Papież rozpoczął swoją pielgrzymkę do Hiszpanii w sobotę od wizyty w Madrycie. Wtorek i środę Leon XIV spędzi w Barcelonie, gdzie poświęci bazylikę Sagrada Familia. W czwartek uda się natomiast na Wyspy Kanaryjskie, gdzie spotka się z migrantami, którzy ryzykowali życiem, by dostać się do Europy z Afryki Zachodniej.

W sobotę, pierwszego dnia pielgrzymki, papież spotkał się z hiszpańską rodziną królewską w pałacu królewskim, gdzie pochwalił Hiszpanię za zaangażowanie na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego oraz zaangażowanie na rzecz pokoju. Tego samego dnia Leon XIV spotkał się również z hiszpańską młodzieżą przed stadionem Santiago Bernabeu. W spotkaniu wzięło udział ok. 500 tys. młodych osób.

W niedzielę po mszy i procesji Bożego Ciała papież spotka się z członkami zakonu Augustianów, do którego należy również on sam. Następnie Leon XIV weźmie udział w spotkaniu z gwiazdami sportu i kultury w sali koncertowej.





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