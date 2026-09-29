W skrócie Leon XIV podczas lotu z Metz do Rzymu odniósł się do wzrostu poparcia skrajnej prawicy w Niemczech i wskazał, że łączenie takich idei z religią "nie jest wyrazem chrześcijaństwa".

Papież wyraził nadzieję na dalszą współpracę z Kościołem w Niemczech oraz zauważył, że podobne problemy dotykają również Kościoła ewangelickiego.

Leon XIV podkreślił, że wartości Ewangelii wiążą się ze zrozumieniem i współczuciem, a nie podziałami, i przestrzegł przed ekstremistycznymi ideami, które mogą przynieść większe szkody.

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Papież zakończył swoją pielgrzymkę do Francji. Podczas lotu z Metz do Rzymu na pokładzie samolotu zorganizowana została konferencja prasowa, podczas której Leon XIV odniósł się m.in. do sytuacji w Niemczech. Jak ujawnił, otrzymał zaproszenie, aby odwiedzić ten kraj.

Ojciec Święty dopytywany był przez dziennikarzy o sytuację Kościoła katolickiego w Niemczech. Nawiązując do spadku liczby wiernych, mówił: - Wierzę, że jeśli odnajdziemy prawdziwego ducha misyjnego i właściwą drogę, w Niemczech wciąż jest wielu, wielu ludzi, którzy chcą żyć i celebrować swoją wiarę chrześcijańską i katolicką.

Papież Leon XIV o sytuacji w Niemczech. "Zdaję sobie sprawę z istniejących problemów"

- Dlatego też patrzę na to z optymizmem, choć zdaję sobie sprawę z istniejących problemów i różnych przyczyn, które bardzo mocno dotknęły Kościół, ale dotknęły one - jeśli można tak powiedzieć - równie mocno Kościół ewangelicki lub protestancki, a także społeczeństwo - kontynuował.

- Mam nadzieję, że będę mógł nadal współpracować z przywódcami Kościoła w Niemczech i znaleźć sposoby, aby na to zareagować - dodał.

Papież Leon XIV zwrócił następnie uwagę na rozłam, do którego dochodzi wśród skrajnie prawicowych ugrupowań politycznych. - Jak widać, jedna konkretna grupa staje się jeszcze bardziej radykalna w porównaniu z innymi tak zwanymi skrajnie prawicowymi ugrupowaniami - wskazał.

- Jednocześnie obserwuje się pewne przejawy łączenia tych skrajnie prawicowych poglądów z pewnym rodzajem religii, co - nie tylko moim zdaniem, ale także zdaniem przywódców Kościoła katolickiego i protestanckiego w Niemczech, którzy zabrali w tej sprawie głos - nie stanowi autentycznego wyrazu chrześcijaństwa - podkreślił.

Leon XIV przestrzegł przed niektórymi ideami. "Mogą wyrządzić znacznie większe szkody"

Leon XIV zwrócił w tym kontekście uwagę na "wartości Ewangelii, które nie dotyczą nienawiści i podziałów, lecz zrozumienia, współczucia i towarzyszenia". Ponadto podkreślił, że liczy, iż uda się znaleźć sposób, aby dotrzeć do większości ludzi dobrej woli.

- By zrozumieli, jak ważne jest ich zaangażowanie, nawet w zakresie udziału w procesach politycznych, które pozwoli im dokonywać jasnych wyborów na rzecz dobra wspólnego, a nie na rzecz ekstremistycznych idei, które być może wyrządzą znacznie większe szkody, niż nam się obecnie wydaje - mówił.

- Myślę więc, że wszyscy będziemy się wzajemnie wspierać w tym zakresie. Ponownie, naszym obowiązkiem jako Kościoła - zgodnie z doktryną społeczną Kościoła - jest mówienie, nauczanie i głoszenie tego, co uważamy za wartości ożywcze, a nie niszczenie, podziały i nienawiść - zakończył.

Źródło: Vatican News



