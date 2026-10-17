W skrócie Po wyjściu ze szpitala papież Leon XIV został powitany przez wielu wiernych, w tym 13-letnią Ukrainkę, która podarowała mu zdjęcie ze wcześniejszego spotkania.

Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia fragmentu prawego płuca, a lekarze uznali jego stan zdrowia za wystarczający do wypisu.

Według informacji Watykanu oraz mediów papież może wrócić do rutynowych obowiązków i planowanej podróży do Ameryki Łacińskiej.

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Papież Leon XIV został w sobotę wypisany z rzymskiej Polikliniki Gemelli po operacji prawego płuca.

Z powodu wykrycia łagodnej zmiany lekarze usunęli fragment organu. Jak tłumaczyli przedstawiciele watykańskiego biura prasowego, podjęto radykalne środki, aby skutecznie zadbać o zdrowie głowy Kościoła katolickiego.

Spotkanie papieża z 13-letnią Ukrainką

Zanim papież wsiadł do samochodu, którym miał wrócić do Watykanu, zatrzymał się na kilka minut obok 13-letniej Ukrainki.

Po raz pierwszy papież spotkał Warwarę 31 grudnia ubiegłego roku na placu św. Piotra - wyjaśniły watykańskie media. Wówczas dziewczyna wyznała mu, że mierzy się z chorobą nowotworową i czeka na operację. Leon XIV przytulił ją, pocieszał i zachęcał, by zawalczyła o siebie.

"Dzisiaj Warwara jest zdrowa. Przyjechała z Turynu, żeby podziękować Ojcu Świętemu i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał Vatican News. Jednocześnie wręczyła papieżowi pamiątkowe zdjęcie z poprzedniego spotkania.

Papież z powrotem w Watykanie. Chirurg zabrał głos

Papiescy lekarze Luigi Carbone i Stefano Margaritora poinformowali, że papież Leon XIV wyszedł ze szpitala o własnych siłach. Jak informowali wcześniej, rekonwalescencja przebiega prawidłowo.

"Biorąc pod uwagę badania krwi, prześwietlenie klatki piersiowej wykonane dziś rano oraz ocenę obrazu klinicznego, Ojciec Święty został uznany za zdolnego do wypisu" - przekazano w oświadczeniu Watykanu.

- Po operacji pozostała część płuca rozpręża się w przewidywanym tempie. Ogólnie więc jego stan jest dobry - uspokajał w wywiadzie dla Vatican News Stefano Margaritora.

Chirurg przyznał, że choć operacja była rutynowa, stanowiła dla niego "głębokie osobiste przeżycie". - Nie chodzi bowiem tylko o głowę państwa, lecz o przywódcę wspólnoty wiernych rozsianych po całym świecie, a zainteresowanie mediów jest ogromne. Dlatego operacja, która z medycznego punktu widzenia jest rutynowa, z ludzkiego punktu widzenia wcale taka nie jest - mówił.

Leon XIV będzie mógł wrócić do swoich obowiązków

Jak podał "The Gurdian", wyniki badań papieża umożliwiają mu podróż do Ameryki Łacińskiej, zaplanowaną na 6-17 listopada. Początkowo istniały obawy, że Leon XIV może być niezdolny do takiego wysiłku.

Z kolei Vatican News poinformował, że już w niedzielę papież częściowo wróci do swoich rutynowych obowiązków. "Ojciec Święty poprowadzi modlitwę Anioł Pański z Pałacu Apostolskiego" - przekazano.

Źródło: Vatican News



