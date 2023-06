Papież wysyła do Ukrainy polskiego kardynała. Pojedzie do Chersonia

Oprac.: Marta Stępień Świat

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski poinformował, że pojedzie do Chersonia. Taką decyzję podjął papież Franciszek. To szósta podróż polskiego kardynała do Ukrainy.

Zdjęcie Kardynał Konrad Krajewski ponownie pojedzie do Ukrainy / Valeria Ferraro / Zuma Press / Agencja FORUM