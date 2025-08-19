Informację o możliwości wprowadzeniu się do Pałacu Apostolskiego przedstawicieli zakonu augustianów przekazała we wtorek włoska gazeta "La Repubblica". Według niej z papieżem miałoby zamieszkać trzech zakonników.

Leon XIV wywodzi się z zakonu augustianów. Przez wiele lat był również jego przeorem generalnym. Funkcję tę pełnił w latach 2001-2013.

Tuż po swoim wyborze na papieża, spotkał się on z augustianami na obiedzie w Rzymie. - Będę musiał zrezygnować z wielu rzeczy. Moje życie się zmieniło, ale nigdy nie przestanę być augustianinem - stwierdził wtedy.

Watykan. Papież po latach wróci do Pałacu Apostolskiego

Obecnie w Pałacu Apostolskim trwa remont apartamentów, które miałby zająć Leon XIV. Prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu. Wtedy nowy papież będzie mógł się do nich wprowadzić.

Remont był konieczny, ponieważ apartamenty stały puste przez ostatnich 12 lat. Papież Franciszek odmówił bowiem zamieszkania w Pałacu Apostolskim. Zamiast tego wolał mieszkać w Domu Św. Marty, który został wybudowany za pontyfikatu Jana Pawła II jako dom gościnny dla kardynałów przybywających na konklawe.

Papież Leon XIV obecnie mieszka w budynku Dykasterii ds. Nauki Wiary. Wprowadził się tam w 2023 roku, gdy Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Źródło: KAI, "La Repubblica"

Spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu. Prezydent Ukrainy: Jesteśmy gotowi do trójstronnego spotkania Polsat News Polsat News