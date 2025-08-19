Papież wprowadzi się do Pałacu Apostolskiego. Media: Nie zamieszka sam

Krzysztof Ryncarz

Papież Leon XIV wprowadzi się w najbliższych miesiącach do apartamentów w Pałacu Apostolskim. Według włoskich mediów nie zamieszka tam jednak sam. Razem z nim wprowadzić się ma również kilku braci z zakonu augustianów.

Papież Leon XIV
Papież Leon XIVMassimo Valicchia / NurPhoto Getty Images

Informację o możliwości wprowadzeniu się do Pałacu Apostolskiego przedstawicieli zakonu augustianów przekazała we wtorek włoska gazeta "La Repubblica". Według niej z papieżem miałoby zamieszkać trzech zakonników.

    Leon XIV wywodzi się z zakonu augustianów. Przez wiele lat był również jego przeorem generalnym. Funkcję tę pełnił w latach 2001-2013.

    Tuż po swoim wyborze na papieża, spotkał się on z augustianami na obiedzie w Rzymie. - Będę musiał zrezygnować z wielu rzeczy. Moje życie się zmieniło, ale nigdy nie przestanę być augustianinem - stwierdził wtedy.

    Watykan. Papież po latach wróci do Pałacu Apostolskiego

    Obecnie w Pałacu Apostolskim trwa remont apartamentów, które miałby zająć Leon XIV. Prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu. Wtedy nowy papież będzie mógł się do nich wprowadzić.

    Remont był konieczny, ponieważ apartamenty stały puste przez ostatnich 12 lat. Papież Franciszek odmówił bowiem zamieszkania w Pałacu Apostolskim. Zamiast tego wolał mieszkać w Domu Św. Marty, który został wybudowany za pontyfikatu Jana Pawła II jako dom gościnny dla kardynałów przybywających na konklawe.

    Papież Leon XIV obecnie mieszka w budynku Dykasterii ds. Nauki Wiary. Wprowadził się tam w 2023 roku, gdy Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

    Źródło: KAI, "La Repubblica"

