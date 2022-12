Z okazji 102. rocznicy powstania wywiadu zagranicznego, Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej odtajniła i opublikowała kilka historycznych dokumentów. Szczególnie zaskakujące są dwa z nich.

Pierwszy pochodzi z 1933 roku i dotyczy planów Adolfa Hitlera odnośnie zamachu stanu w Związku Radzieckim. To notatka rosyjskiego wywiadu z września, a więc pół roku po dojściu hitlerowskiej NSDAP do władzy w Niemczech.

Hitler miał dążyć do przewrotu w ZSRR i utworzenia na terenie Białorusi niemieckiej kolonii, całkowicie zależnej od rządu hitlerowców. Miałoby tam dojść do przesiedleń, tak by ten teren stał się dogodnym do zamieszkania dla Niemców żyjących w sowieckiej Rosji.

Dokładnie chodzi o obywateli Autonomicznej Socjalistycznej Radzieckiej Republiki Nadwołżańskich Niemców, która funkcjonowała jako część ZSRR w latach 1923-1941.

Papież wiedział o planach Hitlera

Drugi z dokumentów dotyczy informacji, jakie w 1941 roku miał posiadać Watykan. Notatka zawiera informację o "tajnej wiadomości z Rzymu o przemówieniu papieża do jezuitów".

Pius XII miał wiedzieć o planach III Rzeszy związanych z atakiem na Związek Radziecki. Zaszyfrowany telegram w tej sprawie jest datowany na 3 maja 1941 i dotyczy spotkania Ojca Świętego z przedstawicielami zakonu. Według rosyjskiego wywiadu, 23 kwietnia 1941 roku odbyło się "tajne zgromadzenie" 400 jezuitów u papieża.

Zdjęcie Odtajnione dokumenty. Z lewej dotyczący spotkania z jezuitami. Z prawej plany Hitlera ws. Białorusi / Biblioteka Prezydencka im. Jelcyna / domena publiczna

"Jezuici z krajów bałtyckich, zachodniej Ukrainy i Białorusi zostali poinstruowani, aby stopniowo koncentrować się bliżej granicy, ponieważ spodziewana jest niemiecka ofensywa przeciwko ZSRR, wkrótce po likwidacji kwestii greckiej" - przekazał w telegramie agent wywiadu.

Z dokumentu nie wynika w jaki sposób Pius XII wszedł w posiadanie informacji o planach niemieckiej inwazji i czy został o ofensywie poinformowany przez służby lub władze III Rzeszy.

Operacja Barbarossa

Wspomniana kwestia grecka to interwencja III Rzeszy na Bałkanach i w Grecji, po obaleniu proniemieckiego rządu księcia Pawła Karadziordziewicia. Te zdarzenia opóźniły planowaną ofensywę Niemców na wschodzie.

Atak na ZSRR, czyli operacja Barbarossa rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku, rozpoczynając wojnę pomiędzy Niemcami, a Związkiem Radzieckim. Upubliczniona notatka rosyjskiego wywiadu jest też potwierdzeniem, że Rosjanie spodziewali się, a przynajmniej byli informowani o planowanym ataku Hitlera.