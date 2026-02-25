W skrócie Papież Leon XIV w 2026 roku odwiedzi Monako, Algierię, Kamerun, Angolę, Gwineę Równikową i Hiszpanię.

Wizyta w Monako odbędzie się na zaproszenie władz Księstwa i przypadnie na 28 marca, tuż przed Wielkim Tygodniem.

W czerwcu papież odwiedzi Barcelonę, gdzie otworzy nową wieżę bazyliki Sagrada Familia, a także spotka się z wiernymi na Wyspach Kanaryjskich.

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował w komunikacie o planowanych zagranicznych podróżach papieża w 2026 roku. W pierwszej kolejności Leon XIV odwiedzi Monako na specjalne zaproszenie władz Księstwa. Jego jednodniowa wizyta planowana jest na 28 marca, w przeddzień Wielkiego Tygodnia.

Będzie to jednocześnie pierwsza papieska podróż do kraju, w którym katolicyzm jest religią państwową, a dialog między instytucjami cywilnymi i Kościołem ma ogromne znaczenie w debacie publicznej.

Papież ruszy w podróż po Afryce. Watykan ujawnia plany

Tuż po pobycie w Monako Leon XIV wybierze się w najdłuższą, bo aż 10-dniową podróż do Afryki. W dniach 13-23 kwietnia papież odwiedzi Algierię, podążając śladami św. Augustyna z Hippony, później pojedzie do ogarniętego wojną domową Kamerunu, a następnie uda się do Angoli i Gwinei Równikowej.

Podobną podróż po Afryce odbył w 1985 roku Jan Paweł II, odwiedzając siedem krajów w ciągu jedenastu dni.

Zagraniczne podróże Leona XIV. Odwiedzi też Europę

Kolejnym przystankiem w papieskim tournée będzie Hiszpania. W czerwcu Leon XIV uda się między innymi do Barcelony, gdzie uroczyście otworzy nową, najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.

Następnie papież odwiedzi Wyspy Kanaryjskie - najpierw spotka się z wiernymi na Teneryfie, a niedługo później na Gran Canarii.

Watykan wkrótce ma udostępnić szczegółowe plany papieskich podróży na najbliższe miesiące. Opublikowana w środę lista krajów potwierdza jednak wcześniejsze deklaracje Leona XIV, który zapewniał, że ma zamiar dużo podróżować, w szczególności do regionów zróżnicowanych społecznie i politycznie.

Źródło: Reuters, Vatican News

