W skrócie Papież Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli w wypadku autokaru wracającego z Medziugorie.

Wypadek miał miejsce na węgierskiej autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezoekeresztes w niedzielę, kiedy autokarem podróżowało 59 obywateli Polski.

W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, a 37 pasażerów doznało lekkich obrażeń.

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Papież Leon XIV modli się za ofiary wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech - zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym we wtorek do metropolity przemyskiego arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego biskupa Jana Wątroby.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Papież modli się za pielgrzymów

W telegramie, którego treść opublikował portal Vatican News, kardynał Parolin napisał: "Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów, powracających z Medziugorie, wskutek którego niektórzy ponieśli śmierć, a inni odnieśli ciężkie obrażenia".

"Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich Miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin, pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego, jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei" - dodał sekretarz stanu.

Polacy wracali z Medziugorie. Tragedia na Węgrzech

Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medziugorie, doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezoekeresztes na północnym wschodzie kraju.

Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski: 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia.

Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z województwa małopolskiego.



