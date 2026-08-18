Papież reaguje na tragiczny wypadek polskich pielgrzymów. "Głęboki ból"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Papież zanosi szczególne modlitwy za polskich pielgrzymów, którzy wracając z Medziugorie, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę - przekazał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Zapewnił, że Leon XIV przyjął z głębokim bólem informację o tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.

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Papież Leon XIV na tle wraku polskiego autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech
Papież Leon XIV reaguje na wypadek polskiego autokaru na WęgrzechJAIME REINA/ZOLTAN MATHE/AFPEast News

W skrócie

  • Papież Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli w wypadku autokaru wracającego z Medziugorie.
  • Wypadek miał miejsce na węgierskiej autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezoekeresztes w niedzielę, kiedy autokarem podróżowało 59 obywateli Polski.
  • W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, a 37 pasażerów doznało lekkich obrażeń.
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Papież Leon XIV modli się za ofiary wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech - zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym we wtorek do metropolity przemyskiego arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego biskupa Jana Wątroby.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Papież modli się za pielgrzymów

W telegramie, którego treść opublikował portal Vatican News, kardynał Parolin napisał: "Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów, powracających z Medziugorie, wskutek którego niektórzy ponieśli śmierć, a inni odnieśli ciężkie obrażenia".

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"Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich Miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin, pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego, jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei" - dodał sekretarz stanu.

Polacy wracali z Medziugorie. Tragedia na Węgrzech

Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medziugorie, doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezoekeresztes na północnym wschodzie kraju.

Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski: 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia.

Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z województwa małopolskiego.

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