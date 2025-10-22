W skrócie W 47. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II pamięć Polaka została uczczona podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Leon XIV podkreślił aktualność przesłania św. Jana Pawła II o otwartości na Chrystusa.

Pielgrzymi z Polski przybyli, by poprosić o błogosławieństwo kamienia węgielnego pod Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Audiencja generalna Leona XIV na Placu Świętego Piotra odbyła się w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II i kilka dni po 47. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

- Serdecznie pozdrawiam Polaków, zwłaszcza grupy adoracyjne przybyłe na Jubileusz, oraz delegację Archidiecezji Białostockiej, która przywiozła kamień węgielny pod Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - mówił Leon XIV.

Głowa Kościoła przypomniała, że w środę "obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II".

- Dokładnie 47 lat temu, na tym Placu, wzywał on świat, by otworzył się na Chrystusa. Ten apel jest aktualny również dzisiaj: wszyscy jesteśmy wezwani, aby uczynić go naszym. Z serca wam błogosławię!" - mówił papież.

Watykan. Polacy na audiencji u papieża. Przybyli z prośbą

Jak podaje Vatican News, w audiencji uczestniczyło ponad 20 zorganizowanych grup pielgrzymów z Polski, wśród nich pielgrzymi z Archidiecezji Białostockiej, z abp. Józefem Guzdkiem i delegacja z województwa podlaskiego, Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko Dobro, oraz rodzina bł. ks. Jerzego.

Przybyli oni z prośbą o pobłogosławienie przez Ojca Świętego kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach.

Watykan. Wspomnienie Jana Pawła II. Papież, który zmienił oblicze Kościoła

22 października Kościół na całym świecie wspomina św. Jana Pawła II - papieża, którego pontyfikat trwał niemal trzy dekady i naznaczył życie milionów wiernych.

Data ta nie jest przypadkowa, właśnie tego dnia w 1978 roku odbyła się uroczysta inauguracja jego pontyfikatu na Placu św. Piotra.

W pamięci wierzących pozostaje jego pierwsze, prorocze wezwanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" - słowa, które do dziś brzmią jak duchowy testament i zaproszenie do odwagi w wierze i do których po 47 latach nawiązywał Leon XIV.

Źródło: Vatican News

