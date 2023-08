Papież przybył do Lizbony. Wyznał, że chciałby przyjechać do Polski

Franciszek przyleciał do Lizbony, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. Papieża powitał prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa oraz tysiące ludzi zgromadzonych na ulicach. Jeszcze w samolocie Franciszek został zapytany, czy pojedzie do Polski. - Chciałbym pojechać - odparł i dodał, że po spotkaniach z młodzieżą "wróci odmłodzony". Papieska wizyta potrwa do niedzieli.