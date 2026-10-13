W skrócie Papież Leon XIV przeszedł we wtorek operację usunięcia guzka z płuca, która zakończyła się zgodnie z przewidywaniami.

Zabieg przeprowadzono w rzymskiej Poliklinice Gemelli po wykryciu niewielkiego guzka podczas wcześniejszego badania kontrolnego.

Powrót papieża do zdrowia ma potrwać około tygodnia, a wszystkie publiczne wydarzenia z jego udziałem do 20 października zostały odwołane.

Biuro prasowe Watykanu nie podało, czy zmiana została już poddana badaniom oraz jaki jest jej charakter.

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"Zabieg zakończył się sukcesem, w oczekiwanym czasie i zgodnie z planem, a Ojciec Święty powrócił do swojego pokoju" - poinformowało biuro prasowe Watykanu. Powrót papieża do zdrowia ma potrwać około tygodnia.

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Papież Leon XIV przeszedł operację. W szpitalu zebrali się wierni

71-letni Leon XIV został we wtorek przyjęty do rzymskiej Polikliniki Gemelli. W niedzielę informował, że niewielki guzek na jego płucu wykryto na wczesnym etapie podczas przeprowadzonego niedawno badania kontrolnego.

- Lekarze uznali, że interwencja będzie słuszna i dlatego, zgodnie z ich radą, zdecydowałem się na operację usunięcia guza - powiedział tłumom zgromadzonym na placu Świętego Piotra.

We wtorek w szpitalu zebrali się również wierni, aby odmówić różaniec w intencji pomyślnego przebiegu operacji zwierzchnika Kościoła. Jak zauważa AFP, jest to pierwsza hospitalizacja Leona XIV, odkąd 8 maja 2025 r. został głową Kościoła katolickiego.

Leon XIV przyjęty do Polikliniki Gemelli. "Wydawał się spokojny"

Przedstawiciele Watykanu, którzy widzieli się z papieżem w poniedziałek, relacjonowali, że kapłan wydawał się spokojny w kwestii pobytu w szpitalu. Agencja Reutera przekazała, że operacja rozpoczęła się po siedmiu godzinach od chwili przyjęcia Leona XIV do kliniki.

Zdaniem specjalistów z zakresu medycyny operacja powinna pomóc w ustaleniu, czy guzek jest złośliwy, a także jakiego rodzaju leczenie będzie konieczne w najbliższym czasie - wskazuje Reuters. Biuro prasowe Watykanu nie poinformowało dotychczas, czy zmiana została poddana przez lekarzy jakimkolwiek badaniom.

Do 20 października wszystkie zaplanowane wydarzenia publiczne z udziałem papieża zostały odwołane.



