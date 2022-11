Papież poleciał do Bahrajnu. Pierwsza taka podróż w historii

Papież Franciszek wyruszył w czwartek do Bahrajnu. To małe królestwo w Zatoce Perskiej odwiedzi jako pierwszy papież w dziejach. - Jest to czas, w którym trzeba szukać sojuszników dla sprawy pokoju i braterstwa - powiedział dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni.

Zdjęcie Papież wyruszył w podróż do Bahrajnu / ANDREAS SOLARO/AFP / East News