Papież podda się operacji. Przyznał, że wykryto u niego guzek

W skrócie Papież Leon XIV poinformował wiernych o wykryciu u siebie guzka na wczesnym etapie i planowanej operacji.

Stolica Apostolska przekazała, że operacja odbędzie się w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.

Przewidywany czas pobytu papieża w szpitalu po zabiegu to około tydzień.

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Niepokojące informacje na temat stanu swojego zdrowia Leon XIV skierował do wiernych na zakończenie pozdrowień.

- Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu - wyznał papież.

Leon XIV zaznaczył, że został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest "dobrze zlokalizowany".

- Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni - powiedział, dziękując za duchową bliskość.

- Powierzam się waszej modlitwie - podkreślił Leon XIV.

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O szczegółach poinformował następnie rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

"W odpowiedzi na pytania dziennikarzy mogę doprecyzować, że zabieg jest zaplanowany na pierwsze dni przyszłego tygodnia, a przewidywany czas hospitalizacji po operacji wynosi około tygodnia".

Wcześniej Watykan ogłosił, że w dniach od 6 do 17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Nie ma jeszcze informacji, czy termin ten zostanie potwierdzony.

Także w niedzielę papież mówił wiernym o tym, że odwiedzi Peru.



