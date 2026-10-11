Papież podda się operacji. Przyznał, że wykryto u niego guzek

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

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"Wykryto u mnie guzek w fazie początkowej, w najbliższych dniach poddam się operacji" - poinformował wiernych papież Leon XIV po modlitwie Anioł Pański. - Dziękuję wam za duchową bliskość i powierzam się waszej modlitwie - dodał.

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Papie Leon XIV musi poddać się operacjiFréderic Derouda/SIPAEast News

W skrócie

  • Papież Leon XIV poinformował wiernych o wykryciu u siebie guzka na wczesnym etapie i planowanej operacji.
  • Stolica Apostolska przekazała, że operacja odbędzie się w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.
  • Przewidywany czas pobytu papieża w szpitalu po zabiegu to około tydzień.
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Niepokojące informacje na temat stanu swojego zdrowia Leon XIV skierował do wiernych na zakończenie pozdrowień.

- Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu - wyznał papież.

Leon XIV zaznaczył, że został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest "dobrze zlokalizowany".

- Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni - powiedział, dziękując za duchową bliskość.

- Powierzam się waszej modlitwie - podkreślił Leon XIV.

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O szczegółach poinformował następnie rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

"W odpowiedzi na pytania dziennikarzy mogę doprecyzować, że zabieg jest zaplanowany na pierwsze dni przyszłego tygodnia, a przewidywany czas hospitalizacji po operacji wynosi około tygodnia".

Wcześniej Watykan ogłosił, że w dniach od 6 do 17 listopada Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Nie ma jeszcze informacji, czy termin ten zostanie potwierdzony.

Także w niedzielę papież mówił wiernym o tym, że odwiedzi Peru.

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