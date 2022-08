"W duchowej bliskości w tym momencie bólu z powodu śmierci Pani ojca Michaiła, pragnę złożyć szczere kondolencje Pani, wszystkim krewnym i tym, którzy widzieli w nim szanowanego męża stanu"- podkreślił papież w depeszy ogłoszonej w Watykanie.

"Wspominając z wdzięcznością dalekowzroczne zaangażowanie na rzecz zgody i braterstwa między narodami, jak również rozwoju jego kraju w epoce ważnych przemian, wznoszę modlitwę za zmarłego, prosząc dobrego i miłosiernego Boga o wieczny pokój dla jego duszy" - dodał Franciszek.

Papież Franciszek chce zniesienia kary śmierci

- Każdego dnia coraz więcej ludzi na całym świecie mówi "nie" karze śmierci. Dla Kościoła jest to znak nadziei - oświadczył Franciszek.

Jak dodał, "z prawnego punktu widzenia nie jest ona potrzebna". - Społeczeństwo może skutecznie karać za przestępstwa bez definitywnego pozbawienia sprawcy możliwości zadośćuczynienia. W każdym wyroku powinno być zawsze okienko nadziei - podkreślił papież.

Jak zaznaczył, "kara śmierci nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty i nie daje żadnej możliwości naprawienia ewentualnej pomyłki sądowej".

Zdaniem Franciszka "z drugiej strony, z moralnego punktu widzenia kara śmierci jest nieadekwatna". - Niszczy najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy: życie - dodał.

- Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i zmienić - wezwał papież.

- W świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna. Przykazanie "nie zabijaj" odnosi się zarówno do niewinnych, jak i do winnych. Dlatego wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie. Módlmy się, aby kara śmierci, która narusza nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwach wszystkich krajów świata - zaapelował Franciszek w wideo przygotowanym przez Papieską Światową Sieć Modlitwy.