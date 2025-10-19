W skrócie Podczas mszy na placu św. Piotra ogłoszono siedmioro nowych świętych Kościoła katolickiego, w tym męczenników i charyzmatycznych założycieli zgromadzeń.

W uroczystości uczestniczyło około 55 tysięcy wiernych oraz prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Papież podkreślił, że nowi święci są autentycznymi świadkami wiary, a ich przykład ma inspirować do miłości, miłosierdzia i zaangażowania w sprawy innych.

Świętymi zostali błogosławieni: ormiańskokatolicki arcybiskup- męczennik Ignazio Choukrallah Maloyan (1869-1915), zamordowany podczas masakr ludności ormianskiej na terenie Imperium Osmańskiego, Peter To Rot (1912-1945) - męczennik, katechista z Nowej Gwinei, włoskie zakonnice: Vincenza Maria Poloni (1802-1855) i Maria Troncatti (1883-1969), zakonnica z Wenezueli Maria Carmen Rendiles Martínez (1903- 1977), wenezuelski lekarz Jose Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919) i włoski tercjarz dominikański Bartolo Longo (1841-1926) - nawrócony na chrześcijaństwo były kapłan satanistyczny.

W homilii podczas mszy kanonizacyjnej na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział: - Dzisiaj staje przed nami siedmioro świadków, nowych świętych i nowe święte, którzy dzięki łasce Bożej podtrzymywali płonącą pochodnię wiary, a nawet sami stali się pochodniami zdolnymi do szerzenia światła Chrystusa.

Kościół katolicki ma nowych świętych. Papież wygłosił homilię

- W porównaniu z wielkimi dobrami materialnymi i kulturowymi, naukowymi i artystycznymi, wiara przewyższa je nie dlatego, że są one godne pogardy, lecz dlatego, że bez wiary tracą sens - mówił papież.

Podkreślił: - Nie ma płaczu, którego Bóg by nie pocieszył; nie ma łzy, która byłaby daleka od jego serca. Pan nas wysłuchuje, bierze nas w ramiona takimi, jakimi jesteśmy, aby przemienić nas na swoje podobieństwo. Kto natomiast odrzuca miłosierdzie Boże, pozostaje niezdolny do miłosierdzia wobec bliźniego. Kto nie przyjmuje pokoju jako daru, nie będzie umiał obdarzać pokojem.

Wizerunki nowych świętych Kościoła katolickiego pojawiły się na bazylice św. Piotra w Watykanie FILIPPO MONTEFORTE AFP

Ojciec Święty zaznaczył, że wiara podtrzymuje zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości wyzwalając od fatalizmu. Zachęcił do refleksji: - Kiedy słyszymy wołanie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, czy jesteśmy świadkami miłości Ojca, tak jak Chrystus był nim dla wszystkich?

- On jest pokornym, który wzywa tyranów do nawrócenia, sprawiedliwym, który czyni nas sprawiedliwymi, jak świadczą o tym nowi święci dzisiejszego dnia: nie bohaterowie czy orędownicy jakiejś idei, lecz autentyczni mężczyźni i kobiety- zaznaczył.

Watykan. Kanonizacja na placu św. Piotra. Mszy przewodniczył Leon XIV

Przywołując sylwetki nowych świętych papież powiedział: - Ci wierni przyjaciele Chrystusa są męczennikami ze wzglądu na swoją wiarę, jak biskup Ignazio Choukrallah Maloyan i katechista Pietro To Rot; są ewangelizatorami i misjonarzami, jak siostra Maria Troncatti; są charyzmatycznymi założycielkami, jak siostra Vincenza Maria Poloni i siostra Carmen Rendiles Martinez; ze swoimi sercami żarliwymi pobożnością są dobroczyńcami ludzkości, jak Bartolo Longo i José Gregorio Hernández Cisneros.

- Niech ich wstawiennictwo wspiera nas w próbach, a ich przykład niech będzie dla nas inspiracją we wspólnym powołaniu do świętości - prosił Leon XIV.

