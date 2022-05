O terminie Konsystorza Franciszek poinformował podczas spotkania z wiernymi przybyłymi na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Regina coeli.

16 nowych kardynałów będzie elektorami podczas następnego konklawe; pięciu przekroczyło już wiek 80 lat.

Kto zostanie kardynałem?

Kardynałami zostaną: prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów arcybiskup Arthur Roche z Wielkiej Brytanii, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa Lazzaro You Heung z Korei Południowej, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i jego gubernator biskup Fernando Vergez Alzaga z Hiszpanii, metropolita Marsylii abp Jean-Marc Aveline, biskup Ekwulobii w Nigerii Peter Okpaleke, arcybiskup miasta Manaus w Brazylii Leonardo Ulrich Steiner.

Ponadto nominacje kardynalskie otrzymali od papieża między innymi arcybiskup Goa i Damao w Indiach Felipe Neri Antonio Sebastiao di Rosario Ferrao, biskup San Diego w USA Robert Walter McElroy, arcybiskup Dili w Timorze Wschodnim Virgilio Do Carmo, biskup Como we Włoszech Oscar Cantoni, arcybiskup Singapuru William Goh Seng i liczący zaledwie 47 lat prefekt apostolski w Ułan Bator w Mongolii Giorgio Marengo.

Kardynałami zostanie też pięciu kapłanów i dostojników, którzy ukończyli 80 lat; pochodzą z Kolumbii, Belgii i Włoch. Jest wśród nich profesor teologii, ksiądz Gianfranco Ghirlanda.

- Módlmy się za nowych kardynałów, aby potwierdzając swoje przylgnięcie do Chrystusa pomagali mi w mojej posłudze biskupa Rzymu dla dobra całego świętego Ludu Bożego - powiedział papież.

Papież odmówi różaniec w intencji pokoju

Franciszek ogłosił także, że we wtorek 31 maja, na zakończenie miesiąca maryjnego w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie odmówi różaniec w intencji pokoju łącząc się z sanktuariami w różnych krajach. Zachęcił wiernych, rodziny i wspólnoty do przyłączenia się do tej modlitwy o "dar pokoju, na który czeka świat".

Franciszek pozdrowił obecnych na placu Świętego Piotra licznych Polaków, a także - jak dodał - uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich.