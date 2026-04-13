Papież odpowiada Trumpowi. "Nie obawiam się go"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Nadal będę sprzeciwiał się wojnie - stwierdził stanowczo Leon XIV w odpowiedzi na słowa Donalda Trumpa, który skrytykował papieża za brak poparcia dla wojny z Iranem. Ojciec Święty stwierdził również, że nie uważa się za polityka i nie zamierza wdawać się w dyskusje z prezydentem USA.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Papież Leon XIV w białej szacie na pokładzie samolotu
Papież Leon XIV odpowiedział na krytykę Donalda TrumpaALBERTO PIZZOLI / POOLAFP

W skrócie

  • Papież Leon XIV oświadczył, że nie obawia się administracji Trumpa i nie zamierza wdawać się w dyskusje z prezydentem USA.
  • Ojciec Święty podkreślił sprzeciw wobec wojny, promowanie pokoju i zaznaczył, że nie postrzega siebie jako polityka.
  • Donald Trump skrytykował Leona XIV w mediach społecznościowych, zarzucając mu słabość oraz wyraził niezadowolenie z działań papieża.
Podczas podróży do Algierii papież został zapytany o jego reakcję na słowa krytyki, które wyraził wobec niego Donald Trump. - Nie będę wdawał się z nim w dyskusje. Nie obawiam się administracji Trumpa - stwierdził Leon XIV.

- Nie sądzę, że przesłanie Ewangelii powinno być nadużywane w sposób, w jaki robią to niektórzy ludzie. Nadal będę głośno sprzeciwiał się wojnie, będę promował pokój, dialog i wielostronne relacje między państwami w poszukiwaniu sprawiedliwego rozwiązania problemów - zaznaczył Ojciec Święty.

Papież powiedział, że obecnie na świecie "zbyt wielu ludzi cierpi, zbyt wiele niewinnych osób jest zabijanych". - Uważam, że ktoś powinien się temu sprzeciwiać i mówić, że są lepsze sposoby załatwiania spraw. Przesłanie kościoła, moje i ewangelii jest następujące: błogosławieni, którzy czynią pokój - stwierdził i dodał, że "nie postrzega swojej roli jako politycznej, a siebie jako polityka".

Trump atakuje Leona XIV. "Nie chcę takiego papieża"

Donald Trump w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego zaatakował Leona XIV w obszernym wpisie na platformie Truth Social. "Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, iż Iran ma broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, iż Ameryka zaatakowała Wenezuelę - kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do USA" - stwierdził amerykański prezydent.

Amerykański przywódca dodał, że nie chce również papieża krytykującego prezydenta USA, gdyż "robi dokładnie to co czego został wybrany".

Źródło: Reuters

