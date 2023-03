Papież o ofiarach nadużyć w Kościele. "Nie wystarczy prosić o przebaczenie"

Watykan opublikował w czwartek orędzie wideo papieża z intencjami modlitw na rozpoczęty miesiąc. Franciszek powiedział w przesłaniu: W obliczu nadużyć, zwłaszcza tych popełnionych przez członków Kościoła, nie wystarczy prosić o przebaczenie. Prośba o przebaczenie jest konieczna, ale nie wystarczy.

- Prośba o przebaczenie, to rzecz dobra wobec ofiar, ale to one muszą być w centrum wszystkiego. Ich ból, ich krzywdy psychologiczne mogą zacząć się leczyć, kiedy znajdzie się odpowiedzi: konkretne działania, by wynagrodzić grozę, jakiej doznali i nie dopuścić do tego, by się ona powtórzyła - oświadczył Franciszek.

Franciszek: Kościół musi wysłuchać ofiar

- Kościół nie może próbować ukryć tragedii nadużyć, jakiegokolwiek rodzaju by nie były. Nie można ukrywać nawet nadużyć w rodzinie, w klubie, w innych instytucjach - dodał.

- Kościół musi być wzorem, by pomóc je rozwikłać i by ujrzały światło dziennie, w społeczeństwie i w rodzinach. To Kościół musi zaoferować bezpieczną przestrzeń, by wysłuchać ofiar, pomagać im psychologicznie i chronić je - wskazał papież.

Następnie wezwał: - Módlmy się z tych, którzy cierpią z powodu zła, zaznanego ze strony członków wspólnoty kościelnej, aby znaleźli w samym Kościele konkretną odpowiedź na ich ból i na ich cierpienie.